في الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز 108 آلاف

تسجيل 2114 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز عتبة 108 آلاف حالة.

وبحسب إحصائيات نشرها المركز التابع للجامعة والمتخصص في رصد الجائحة محلياً وعالمياً، فقد تم تسجيل 1036 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت الحصيلة أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 2114 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الحالات في عموم البلاد مليوناً و872660 حالة، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 108211 حالة وفاة.