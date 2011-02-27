مدير جامعة طيبة يتفقد المجمع الأكاديمي بشطر الطالبات بالسلام

تفقد مدير جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني، وعدد من قيادات الجامعة، أمس، سير عمل المشاريع في المجمع الأكاديمي لشطر الطالبات بالسلام، حيث تضمنت الزيارة كلية المجتمع وسكن الطالبات بالمجمع.

واستمع خلال جولته التفقدية لشرح من المشرف العام على إدارة المشاريع بالجامعة، الدكتور عبد الله السحيمي، والشركات المنفذة عن سير مراحل عمل هذه المشاريع وما وصلت إليه نسبة الإنجاز، مطالبا من الشركات المنفذة سرعة الإنجاز وتسليم العمل في الوقت المحدد وفق المواصفات والمعايير التي تتوافق مع الجودة التي تتطلع إليها الجامعة.

وشكر "السراني" حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على ما توليه من رعاية واهتمام بالمشاريع الأكاديمية والتعليمية، مؤكدا أن هذه الرعاية أسهمت في مواصلة القطاعات التعليمية عموما والجامعات خصوصا خططها لتطوير المرافق التعليمية والمناهج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية وتطوير الأبحاث وغيرها.

وأبان أن الجامعة تتلقى اهتماما من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل، حفظهما الله، حيث يحرصان على متابعة مشاريع وأنشطة الجامعة، وبذل الجهود لضمان مواصلة الجامعة خدمتها التعليمية والبحثية في المنطقة.

وقال "السراني" إن الدولة حفظها الله حريصة كل الحرص على إتمام المشاريع الجامعية، وهو ما يتطلب من الشركات التنفيذ وفق المواصفات المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز، وأن هذه المشاريع ستحقق أهداف الجامعة في تقديم تعليم متميز بالمنطقة.

وأكد أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات تساعدهم على الإبداع والتميّز في الدراسة، معتبرا أن المشاريع يتم تجهيزها وفق أحدث التقنيات المتطورة لمواكبة التعليم بالطرق الحديثة.