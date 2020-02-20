هل تشبه تقاسيم وجه الإنسان؟ شاهد هذه الصخرة من أحد جبال الباحة!

وثّق المصور علي خضر الشدوي، صورة لصخرة في جبل شدي الأعلى بمنطقة الباحة، تحمل تقاسيم وجه إنسان.
وتظهر في الصخرة الأنف والشفتان والأذن اليسرى؛ لتظهر عظمة الله سبحانه وتعالى.
وثّق المصور علي خضر الشدوي، صورة لصخرة في جبل شدي الأعلى بمنطقة الباحة، تحمل تقاسيم وجه إنسان.
وتظهر في الصخرة الأنف والشفتان والأذن اليسرى؛ لتظهر عظمة الله سبحانه وتعالى.صخرة في جبل شدي منطقة الباحة تقاسيم وجه إنسان
وثّق المصور علي خضر الشدوي، صورة لصخرة في جبل شدي الأعلى بمنطقة الباحة، تحمل تقاسيم وجه إنسان.
وتظهر في الصخرة الأنف والشفتان والأذن اليسرى؛ لتظهر عظمة الله سبحانه وتعالى.
وثّق المصور علي خضر الشدوي، صورة لصخرة في جبل شدي الأعلى بمنطقة الباحة، تحمل تقاسيم وجه إنسان.
وتظهر في الصخرة الأنف والشفتان والأذن اليسرى؛ لتظهر عظمة الله سبحانه وتعالى.