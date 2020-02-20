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هل تشبه تقاسيم وجه الإنسان؟ شاهد هذه الصخرة من أحد جبال الباحة!

لقطات وثّقها المصور "الشدوي" تظهر فيها عظمة الخالق وتفاصيلها تتجلى

وثّق المصور علي خضر الشدوي، صورة لصخرة في جبل شدي الأعلى بمنطقة الباحة، تحمل تقاسيم وجه إنسان.

وتظهر في الصخرة الأنف والشفتان والأذن اليسرى؛ لتظهر عظمة الله سبحانه وتعالى.

صخرة في جبل شدي منطقة الباحة تقاسيم وجه إنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل تشبه تقاسيم وجه الإنسان؟ شاهد هذه الصخرة من أحد جبال الباحة!
سبق

وثّق المصور علي خضر الشدوي، صورة لصخرة في جبل شدي الأعلى بمنطقة الباحة، تحمل تقاسيم وجه إنسان.

وتظهر في الصخرة الأنف والشفتان والأذن اليسرى؛ لتظهر عظمة الله سبحانه وتعالى.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
10:28 AM

هل تشبه تقاسيم وجه الإنسان؟ شاهد هذه الصخرة من أحد جبال الباحة!

لقطات وثّقها المصور "الشدوي" تظهر فيها عظمة الخالق وتفاصيلها تتجلى

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عبدالله الراجحي - الباحة
5
5,121

وثّق المصور علي خضر الشدوي، صورة لصخرة في جبل شدي الأعلى بمنطقة الباحة، تحمل تقاسيم وجه إنسان.

وتظهر في الصخرة الأنف والشفتان والأذن اليسرى؛ لتظهر عظمة الله سبحانه وتعالى.

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