فيديو مرعب.. شاهد ما فعله نمر جائع بمدرب السيرك

مسؤولة: هذه حيوانات ذكية ومشاعرها معقدة يصعب فهمها

صباح أمس الجمعة، لم يطعم موظف السيرك الصيني هذا النمر جيدًا، كان الحيوان الضخم يشعر بالجوع، وهو يدور داخل القفص الحديدي، وفجأة قفز على مدربه في السيرك، وأسقطه أرضًا، وكاد أن يصبح المدرب وجبة للنمر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح أمس الجمعة خلال عرض سيرك بمقاطعة وينشي في محافظة شانشي، شمالي الصين.

ويظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة، النمر وهو يتجول داخل القفص الحديدي والمحاط بمقاعد جمهور السيرك، وفي لحظة ما يقترب النمر من مدربه ببطء، وفجأ يقف على قدميه الخلفيتين ثم يهجم على المدرب ويسقطه أرضًا، فيسرع ثلاثة من الموظفين لإنقاذ المدرب الذي كان راقدًا على الأرض يقاوم المخالب القاتلة، فيما انطلق صراخ الجمهور المصاب بالرعب.

ويُظهر الفيديو أحد العمال وهو يضرب الحيوان مرارًا وتكرارًا بعصا طويلة لإبعاده، بينما نسمع امرأة تصرخ: "أسرع، أنقذ الرجل! اضرب النمر! اضربه".

وبالفعل تم إبعاد النمر الهائج عن المدرب، لينتهي الفيديو في لحظة نقل المدرب إلى سيارة الإسعاف محمولًا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ضابط الشرطة "لي": إن المدرب أصيب بجروح بسيطة وتم علاجه وخرج من المستشفى، كما أصيبت عاملة أثناء محاولتها كبح جماح النمر.

وكشف الضابط "لي": "أنه لم يكن للنمر أسنان لأنه نمر مدرب لألعاب السيرك، ولولا ذلك لتمكن النمر من قتل المدرب"، وأضاف "لي": "إن موظف السيرك لم يطعم النمر جيدًا في ذلك اليوم، فحدث الهجوم بسبب الجوع وربما الغضب".

وأثار الحادث غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث طالب الكثيرون بوقف مثل هذه العروض، وصفت ويندي هيجينز، مديرة الإعلام الدولي في جمعية الرفق بالحيوان الدولية، الأمر بأنه "مأساة مألوفة للغاية".

ونقلت "الديلي ميل" عن "هيجينز": "إن الحيوانات البرية التي تعيش حياة الأسر لتؤدي ألعاب السيرك، تتعرض لظروف قاسية جدًا، ويمكن أن تصبح خطرًا على السلامة العامة".



وتضيف "هيجينز": هذه حيوانات ذكية وواعية ومشاعرها معقدة يصعب فهمها جميعا، إنها ليست مجرد أدوات بسيطة لتسلية البشر في سيرك".

وأدان أحد المشاهدين ما حدث قائلاً: "النمر ليس له أسنان؟ ما هو الهدف من هذا العرض؟.. إنهم يضربون النمر بعصا، وهذا رد فعله، بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للضرب والتعذيب".

وحث معلق آخر، قائلاً: "قاطعوا السيرك. النمور لا تستحق أن تعيش مثل هذه الحياة".