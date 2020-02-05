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بالفيديو.. ماذا قال رئيس "الصحة العالمية" عن كورونا وأضحك الحاضرين؟

حالة طوارئ صحية ذات بُعد دولي

خلال إلقائه خطابًا حول الوضع بشأن فيروس "كورونا"، الثلاثاء، توقف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بضع ثوانٍ للسعال. ثم ابتسم لوهلة مؤكدًا أن ذلك "لم يكن فيروس كورونا"؛ فضحكت القاعة من اللفتة الكوميدية لرئيس منظمة الصحة العالمية، الذي تابع خطابه حول الآليات المطلوبة لمقاومة انتشار الأمراض؛ حيث يقع العالم الآن تحت خطر "عدم الاستعداد لأي وباء عالمي"؛ حسب موقع قناة "العربية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة، "لا يمثل بعدُ حالة وباء عالمي"؛ وذلك بعد ما أعلنته حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي في 31 يناير الماضي.

فيروس كورونا الجديد رئيس منظمة الصحة العالمية

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بالفيديو.. ماذا قال رئيس "الصحة العالمية" عن كورونا وأضحك الحاضرين؟
سبق

خلال إلقائه خطابًا حول الوضع بشأن فيروس "كورونا"، الثلاثاء، توقف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بضع ثوانٍ للسعال. ثم ابتسم لوهلة مؤكدًا أن ذلك "لم يكن فيروس كورونا"؛ فضحكت القاعة من اللفتة الكوميدية لرئيس منظمة الصحة العالمية، الذي تابع خطابه حول الآليات المطلوبة لمقاومة انتشار الأمراض؛ حيث يقع العالم الآن تحت خطر "عدم الاستعداد لأي وباء عالمي"؛ حسب موقع قناة "العربية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة، "لا يمثل بعدُ حالة وباء عالمي"؛ وذلك بعد ما أعلنته حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي في 31 يناير الماضي.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
12:11 PM

بالفيديو.. ماذا قال رئيس "الصحة العالمية" عن كورونا وأضحك الحاضرين؟

حالة طوارئ صحية ذات بُعد دولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلال إلقائه خطابًا حول الوضع بشأن فيروس "كورونا"، الثلاثاء، توقف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بضع ثوانٍ للسعال. ثم ابتسم لوهلة مؤكدًا أن ذلك "لم يكن فيروس كورونا"؛ فضحكت القاعة من اللفتة الكوميدية لرئيس منظمة الصحة العالمية، الذي تابع خطابه حول الآليات المطلوبة لمقاومة انتشار الأمراض؛ حيث يقع العالم الآن تحت خطر "عدم الاستعداد لأي وباء عالمي"؛ حسب موقع قناة "العربية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة، "لا يمثل بعدُ حالة وباء عالمي"؛ وذلك بعد ما أعلنته حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي في 31 يناير الماضي.

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