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"مصانع".. كلمة قرآنية فُهمت خطأ.. هل عرفتها من قبل؟!

"سبق" ستتناول إضاءة بعض المعاني على مدار شهر رمضان

يمر القارئ المتدبّر لكلام الرحمن بكلماتٍ يختلف ظاهرُها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستُسلط "سبق"، الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيءٍ من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 129 من سورة الشعراء، قال الله -عزّ وجلّ-: "وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ"، وبحسب شرح "المحرر الوجيز"، فإن المصانع؛ أي ما صُنع وأُتقن في بنائه؛ كالقصور والحصون، وليست المصانع المعروفة التي تنتج الأجهزة والآلات والمنافع وغيرها الآن.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"؛ وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد؛ عضو مجلس الشورى.

شهر رمضان القرآن الكريم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مصانع".. كلمة قرآنية فُهمت خطأ.. هل عرفتها من قبل؟!
سبق

يمر القارئ المتدبّر لكلام الرحمن بكلماتٍ يختلف ظاهرُها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستُسلط "سبق"، الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيءٍ من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 129 من سورة الشعراء، قال الله -عزّ وجلّ-: "وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ"، وبحسب شرح "المحرر الوجيز"، فإن المصانع؛ أي ما صُنع وأُتقن في بنائه؛ كالقصور والحصون، وليست المصانع المعروفة التي تنتج الأجهزة والآلات والمنافع وغيرها الآن.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"؛ وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد؛ عضو مجلس الشورى.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:29 PM

"مصانع".. كلمة قرآنية فُهمت خطأ.. هل عرفتها من قبل؟!

"سبق" ستتناول إضاءة بعض المعاني على مدار شهر رمضان

A A A
عيسى الحربي - الرياض
6
14,255

يمر القارئ المتدبّر لكلام الرحمن بكلماتٍ يختلف ظاهرُها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستُسلط "سبق"، الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيءٍ من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 129 من سورة الشعراء، قال الله -عزّ وجلّ-: "وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ"، وبحسب شرح "المحرر الوجيز"، فإن المصانع؛ أي ما صُنع وأُتقن في بنائه؛ كالقصور والحصون، وليست المصانع المعروفة التي تنتج الأجهزة والآلات والمنافع وغيرها الآن.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"؛ وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد؛ عضو مجلس الشورى.

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