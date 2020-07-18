النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط

أكثر من 65 جهة تستفيد و169 قاعدة عالمية وعربية بمختلف التخصصات

تتيح المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم، مصادر المعرفة الرقمية بمختلف أشكالها المتنوعة؛ لخدمة الباحثين والمهتمين من منسوبي الجامعات الحكومية والأهلية، والمعلمين والمعلمات، والطلبة المبتَعثين، والجهات الأخرى المشتركة في خدمات المكتبة، حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من هذا التجمع المعلوماتي أكثر من 65 جهة.

وتسعى المكتبة لتصبح مركزاً للشراء الموحد لمصادر المعرفة الرقمية على المستوى الوطني؛ بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز الجودة للوصول لمجتمع معرفي مزدهر، باعتبارها أضخم تجمع لمصادر المعرفة الرقمية في الشرق الأوسط من حيث حجم ونوع المصادر التي تحتضنها، حيث تحتوي على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية، مشتملةً على 446,044 ألف كتاب رقمي، و60,000 مجلة علمية، و6,548,350 ورقة من أوراق البحوث والمؤتمرات، و5,224,410 رسالات جامعية، و3,061,669 من التقارير العلمية، إضافة إلى 461,004 من الوسائط المتعددة التي تشتمل على الصور والأفلام العلمية في مختلف التخصصات، كذلك أكثر من 12,000,000 مادة علمية في الأصول المعلوماتية التي تمتلكها المكتبة.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى وجود أكثر من مليونين وربع المليون مستفيد مما توفره المكتبة من مصادر ومحتويات، كما تؤكد إستراتيجيات المكتبة على وجود عناصر الاستمرار في توفير هذه المصادر المعرفية الرقمية، من خلال المتابعة المستمرة، وآليات العمل الرقمي، وطرح المنافسات طويلة المدى.

يُذكر أن المكتبة حققت عديداً من الإنجازات وحصلت على عديد من الجوائز، التي كان من ضمنها جائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "اعلم" للمشاريع المتميزة على مستوى العالم العربي عام 2010م، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2018، وجائزة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS 2019.

المكتبة الرقمية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط
سبق

تتيح المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم، مصادر المعرفة الرقمية بمختلف أشكالها المتنوعة؛ لخدمة الباحثين والمهتمين من منسوبي الجامعات الحكومية والأهلية، والمعلمين والمعلمات، والطلبة المبتَعثين، والجهات الأخرى المشتركة في خدمات المكتبة، حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من هذا التجمع المعلوماتي أكثر من 65 جهة.

وتسعى المكتبة لتصبح مركزاً للشراء الموحد لمصادر المعرفة الرقمية على المستوى الوطني؛ بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز الجودة للوصول لمجتمع معرفي مزدهر، باعتبارها أضخم تجمع لمصادر المعرفة الرقمية في الشرق الأوسط من حيث حجم ونوع المصادر التي تحتضنها، حيث تحتوي على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية، مشتملةً على 446,044 ألف كتاب رقمي، و60,000 مجلة علمية، و6,548,350 ورقة من أوراق البحوث والمؤتمرات، و5,224,410 رسالات جامعية، و3,061,669 من التقارير العلمية، إضافة إلى 461,004 من الوسائط المتعددة التي تشتمل على الصور والأفلام العلمية في مختلف التخصصات، كذلك أكثر من 12,000,000 مادة علمية في الأصول المعلوماتية التي تمتلكها المكتبة.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى وجود أكثر من مليونين وربع المليون مستفيد مما توفره المكتبة من مصادر ومحتويات، كما تؤكد إستراتيجيات المكتبة على وجود عناصر الاستمرار في توفير هذه المصادر المعرفية الرقمية، من خلال المتابعة المستمرة، وآليات العمل الرقمي، وطرح المنافسات طويلة المدى.

يُذكر أن المكتبة حققت عديداً من الإنجازات وحصلت على عديد من الجوائز، التي كان من ضمنها جائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "اعلم" للمشاريع المتميزة على مستوى العالم العربي عام 2010م، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2018، وجائزة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS 2019.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
01:49 PM

بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط

أكثر من 65 جهة تستفيد و169 قاعدة عالمية وعربية بمختلف التخصصات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
448

تتيح المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم، مصادر المعرفة الرقمية بمختلف أشكالها المتنوعة؛ لخدمة الباحثين والمهتمين من منسوبي الجامعات الحكومية والأهلية، والمعلمين والمعلمات، والطلبة المبتَعثين، والجهات الأخرى المشتركة في خدمات المكتبة، حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من هذا التجمع المعلوماتي أكثر من 65 جهة.

وتسعى المكتبة لتصبح مركزاً للشراء الموحد لمصادر المعرفة الرقمية على المستوى الوطني؛ بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز الجودة للوصول لمجتمع معرفي مزدهر، باعتبارها أضخم تجمع لمصادر المعرفة الرقمية في الشرق الأوسط من حيث حجم ونوع المصادر التي تحتضنها، حيث تحتوي على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية، مشتملةً على 446,044 ألف كتاب رقمي، و60,000 مجلة علمية، و6,548,350 ورقة من أوراق البحوث والمؤتمرات، و5,224,410 رسالات جامعية، و3,061,669 من التقارير العلمية، إضافة إلى 461,004 من الوسائط المتعددة التي تشتمل على الصور والأفلام العلمية في مختلف التخصصات، كذلك أكثر من 12,000,000 مادة علمية في الأصول المعلوماتية التي تمتلكها المكتبة.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى وجود أكثر من مليونين وربع المليون مستفيد مما توفره المكتبة من مصادر ومحتويات، كما تؤكد إستراتيجيات المكتبة على وجود عناصر الاستمرار في توفير هذه المصادر المعرفية الرقمية، من خلال المتابعة المستمرة، وآليات العمل الرقمي، وطرح المنافسات طويلة المدى.

يُذكر أن المكتبة حققت عديداً من الإنجازات وحصلت على عديد من الجوائز، التي كان من ضمنها جائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "اعلم" للمشاريع المتميزة على مستوى العالم العربي عام 2010م، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2018، وجائزة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS 2019.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,857
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,950
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,131

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة