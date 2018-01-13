أكثر من ألفي عربة مجانية لزوار الحرم المكي الشريف

ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة

قدّمت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين -ممثلةً في إدارة خدمات التنقل- خلال الربع الأول من العام 1441هـ، أكثر 2000 عربة مجانية لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بندر جميل خوج، أن الإدارة قدمت لرواد بيت الله هذه العربات مجانًا؛ إذ تم توزيعها عبر منافذ التوزيع في مداخل ساحات المسجد الحرام.