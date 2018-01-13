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أكثر من ألفي عربة مجانية لزوار الحرم المكي الشريف

ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة

قدّمت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين -ممثلةً في إدارة خدمات التنقل- خلال الربع الأول من العام 1441هـ، أكثر 2000 عربة مجانية لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بندر جميل خوج، أن الإدارة قدمت لرواد بيت الله هذه العربات مجانًا؛ إذ تم توزيعها عبر منافذ التوزيع في مداخل ساحات المسجد الحرام.

وكالة الشؤون الفنية والخدمية 2000 عربة مجانية لخدمة ضيوف الرحمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من ألفي عربة مجانية لزوار الحرم المكي الشريف
سبق

قدّمت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين -ممثلةً في إدارة خدمات التنقل- خلال الربع الأول من العام 1441هـ، أكثر 2000 عربة مجانية لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بندر جميل خوج، أن الإدارة قدمت لرواد بيت الله هذه العربات مجانًا؛ إذ تم توزيعها عبر منافذ التوزيع في مداخل ساحات المسجد الحرام.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
02:08 PM

أكثر من ألفي عربة مجانية لزوار الحرم المكي الشريف

ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قدّمت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين -ممثلةً في إدارة خدمات التنقل- خلال الربع الأول من العام 1441هـ، أكثر 2000 عربة مجانية لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بندر جميل خوج، أن الإدارة قدمت لرواد بيت الله هذه العربات مجانًا؛ إذ تم توزيعها عبر منافذ التوزيع في مداخل ساحات المسجد الحرام.

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