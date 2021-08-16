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شاهد.. سعوديات يعملن بالصناعات العسكرية: فخورات.. وبيئة العمل متميزة

يُتوقَّع أن يخلق القطاع نحو 100 ألف فرصة توظيف جديدة بحلول 2030

دخلت المرأة السعودية بقوة مجال الصناعات العسكرية؛ إذ تحرص شركات الصناعات العسكرية على الاستفادة من وجود المهندسات والفنيات لتطوير الآلات الدفاعية التي تعمل في التحكم عن بُعد باستخدام تقنيات متطورة.

وتفصيلاً، عزّزت الهيئة السعودية للصناعات العسكرية نسبة تعيين السعوديات في وظائفها المختلفة عبر برامج توظيف وتعاون مع الجامعات في السعودية، وذلك في إطار توطين الصناعات العسكرية السعودية بنسبة 50 % بحلول عام 2030م. ويُتوقَّع أن يخلق القطاع نحو 100 ألف فرصة توظيف جديدة بحلول 2030، حسب تقرير لقناة العربية.

وفي هذا الصدد كشفت المهندسة انتصار الشمري، التي تعمل في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الذي أُنشئ قبل 10 سنوات، أن عدد المهندسات العاملات فيه أكثر من 25 مهندسة في مختلف المجالات، كالليزر والرادار والسوفت وير.

ومن ناحيتها، وصفت المهندسة غادة الفقي تجربة العمل بالمتميزة، وأوضحت أنه يتم تبادل الخبرات بين المهندسين والمهندسات في بيئة متعاونة وإيجابية لتحقيق الرؤية.

وعبَّرت أسماء الزهراني، مدير منتج محطة التحكم عن بُعد، عن فخرها بالانضمام لقطاع عسكري، يحظى بنمو وتطور.

بدورها، لفتت عبير بن سعيد، أخصائي رئيس تطوير القطاع الصناعي العسكري، إلى تعاظُم دور المرأة في القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وخصوصًا على مستوى الصناعات والتقنيات المعقَّدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. سعوديات يعملن بالصناعات العسكرية: فخورات.. وبيئة العمل متميزة
سبق

دخلت المرأة السعودية بقوة مجال الصناعات العسكرية؛ إذ تحرص شركات الصناعات العسكرية على الاستفادة من وجود المهندسات والفنيات لتطوير الآلات الدفاعية التي تعمل في التحكم عن بُعد باستخدام تقنيات متطورة.

وتفصيلاً، عزّزت الهيئة السعودية للصناعات العسكرية نسبة تعيين السعوديات في وظائفها المختلفة عبر برامج توظيف وتعاون مع الجامعات في السعودية، وذلك في إطار توطين الصناعات العسكرية السعودية بنسبة 50 % بحلول عام 2030م. ويُتوقَّع أن يخلق القطاع نحو 100 ألف فرصة توظيف جديدة بحلول 2030، حسب تقرير لقناة العربية.

وفي هذا الصدد كشفت المهندسة انتصار الشمري، التي تعمل في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الذي أُنشئ قبل 10 سنوات، أن عدد المهندسات العاملات فيه أكثر من 25 مهندسة في مختلف المجالات، كالليزر والرادار والسوفت وير.

ومن ناحيتها، وصفت المهندسة غادة الفقي تجربة العمل بالمتميزة، وأوضحت أنه يتم تبادل الخبرات بين المهندسين والمهندسات في بيئة متعاونة وإيجابية لتحقيق الرؤية.

وعبَّرت أسماء الزهراني، مدير منتج محطة التحكم عن بُعد، عن فخرها بالانضمام لقطاع عسكري، يحظى بنمو وتطور.

بدورها، لفتت عبير بن سعيد، أخصائي رئيس تطوير القطاع الصناعي العسكري، إلى تعاظُم دور المرأة في القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وخصوصًا على مستوى الصناعات والتقنيات المعقَّدة.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
08:44 PM

شاهد.. سعوديات يعملن بالصناعات العسكرية: فخورات.. وبيئة العمل متميزة

يُتوقَّع أن يخلق القطاع نحو 100 ألف فرصة توظيف جديدة بحلول 2030

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عبدالحكيم شار - الرياض
10
16,171

دخلت المرأة السعودية بقوة مجال الصناعات العسكرية؛ إذ تحرص شركات الصناعات العسكرية على الاستفادة من وجود المهندسات والفنيات لتطوير الآلات الدفاعية التي تعمل في التحكم عن بُعد باستخدام تقنيات متطورة.

وتفصيلاً، عزّزت الهيئة السعودية للصناعات العسكرية نسبة تعيين السعوديات في وظائفها المختلفة عبر برامج توظيف وتعاون مع الجامعات في السعودية، وذلك في إطار توطين الصناعات العسكرية السعودية بنسبة 50 % بحلول عام 2030م. ويُتوقَّع أن يخلق القطاع نحو 100 ألف فرصة توظيف جديدة بحلول 2030، حسب تقرير لقناة العربية.

وفي هذا الصدد كشفت المهندسة انتصار الشمري، التي تعمل في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الذي أُنشئ قبل 10 سنوات، أن عدد المهندسات العاملات فيه أكثر من 25 مهندسة في مختلف المجالات، كالليزر والرادار والسوفت وير.

ومن ناحيتها، وصفت المهندسة غادة الفقي تجربة العمل بالمتميزة، وأوضحت أنه يتم تبادل الخبرات بين المهندسين والمهندسات في بيئة متعاونة وإيجابية لتحقيق الرؤية.

وعبَّرت أسماء الزهراني، مدير منتج محطة التحكم عن بُعد، عن فخرها بالانضمام لقطاع عسكري، يحظى بنمو وتطور.

بدورها، لفتت عبير بن سعيد، أخصائي رئيس تطوير القطاع الصناعي العسكري، إلى تعاظُم دور المرأة في القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وخصوصًا على مستوى الصناعات والتقنيات المعقَّدة.

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