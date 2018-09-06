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"بدر بن سلطان" يلتقي مدير "مدن"

لبحث سرعة تنفيذ واحة الجوف

استقبل أمير منطقة الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، بديوان الإمارة، اليوم، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الصناعة، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس خالد بن محمد السالم، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحب أمير المنطقة، بالمهندس السالم في الجوف، متمنياً لهم التوفيق في هذه الزيارة.

ونوه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للقطاع الخاص ودورهم في تطوير قطاع الصناعة.

وأكد على دور المدن الصناعية بالمنطقة في تعدد الصناعات وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أن المواطن أحد أهم العوامل في بناء تطورها ومستقبلها.

وتم خلال اللقاء بحث عدة مواضيع هامة لتطوير ودعم الصناعة والصناعيين، وتمكين أبناء وبنات المنطقة من العمل والاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي، الذي تسعى مدن لتحقيقه في كل مناطق المملكة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على سرعة تنفيذ البنية التحية في المدينة الصناعية بالمنطقة لدعم المصانع القائمة حالياً، وجذب المستثمرين, ومراعاة ملائمة عمل المرأة في ( واحات مدن) من خلال توفير الخدمات والبيئة المناسبة لعمل المرأة.

عبر المهندس "السالم" عن شكره وتقديره لأمير الجوف؛ على استقباله والاستماع إلى توجيهاته والحرص على إنجاز العمل بالمدن الصناعية، مؤكداً أن "مدن" ستعمل على توفير الخدمات الرئيسية كافة، والمساندة بالمدن الصناعية بالمنطقة، وتوفير كل ما من شأنه خدمة المنطقة وأهلها.

يذكر أن "واحة الجوف" أُنشئت عام 1423هـ/2003م، الواقعة على بُعْد 40 كم من مدينة سكاكا ونحو 11كم عن المطار، ويبلغ إجمالي مساحتها 3 ملايين م2 طُوِّر منها 970 ألف م2، وأُنشئ في الواحة 6 مصانع جاهزة.

وتتميَّز الواحة بموقعها الاستراتيجي وخصوصًا قُرْبها من المناطق الزراعية والحدود الأردنية، علاوةً على توفُّر الخدمات الضرورية من شبكات الطرق والكهرباء وغيرها في المدينة؛ ما يجعلها منطقة استثمارية ملائمة لتنمية النشاط التجاري والصناعي، وخاصةً في مجال الصناعات الغذائية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بدر بن سلطان" يلتقي مدير "مدن"
سبق

استقبل أمير منطقة الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، بديوان الإمارة، اليوم، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الصناعة، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس خالد بن محمد السالم، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحب أمير المنطقة، بالمهندس السالم في الجوف، متمنياً لهم التوفيق في هذه الزيارة.

ونوه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للقطاع الخاص ودورهم في تطوير قطاع الصناعة.

وأكد على دور المدن الصناعية بالمنطقة في تعدد الصناعات وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أن المواطن أحد أهم العوامل في بناء تطورها ومستقبلها.

وتم خلال اللقاء بحث عدة مواضيع هامة لتطوير ودعم الصناعة والصناعيين، وتمكين أبناء وبنات المنطقة من العمل والاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي، الذي تسعى مدن لتحقيقه في كل مناطق المملكة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على سرعة تنفيذ البنية التحية في المدينة الصناعية بالمنطقة لدعم المصانع القائمة حالياً، وجذب المستثمرين, ومراعاة ملائمة عمل المرأة في ( واحات مدن) من خلال توفير الخدمات والبيئة المناسبة لعمل المرأة.

عبر المهندس "السالم" عن شكره وتقديره لأمير الجوف؛ على استقباله والاستماع إلى توجيهاته والحرص على إنجاز العمل بالمدن الصناعية، مؤكداً أن "مدن" ستعمل على توفير الخدمات الرئيسية كافة، والمساندة بالمدن الصناعية بالمنطقة، وتوفير كل ما من شأنه خدمة المنطقة وأهلها.

يذكر أن "واحة الجوف" أُنشئت عام 1423هـ/2003م، الواقعة على بُعْد 40 كم من مدينة سكاكا ونحو 11كم عن المطار، ويبلغ إجمالي مساحتها 3 ملايين م2 طُوِّر منها 970 ألف م2، وأُنشئ في الواحة 6 مصانع جاهزة.

وتتميَّز الواحة بموقعها الاستراتيجي وخصوصًا قُرْبها من المناطق الزراعية والحدود الأردنية، علاوةً على توفُّر الخدمات الضرورية من شبكات الطرق والكهرباء وغيرها في المدينة؛ ما يجعلها منطقة استثمارية ملائمة لتنمية النشاط التجاري والصناعي، وخاصةً في مجال الصناعات الغذائية.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
04:48 PM

"بدر بن سلطان" يلتقي مدير "مدن"

لبحث سرعة تنفيذ واحة الجوف

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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استقبل أمير منطقة الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، بديوان الإمارة، اليوم، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الصناعة، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس خالد بن محمد السالم، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحب أمير المنطقة، بالمهندس السالم في الجوف، متمنياً لهم التوفيق في هذه الزيارة.

ونوه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للقطاع الخاص ودورهم في تطوير قطاع الصناعة.

وأكد على دور المدن الصناعية بالمنطقة في تعدد الصناعات وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أن المواطن أحد أهم العوامل في بناء تطورها ومستقبلها.

وتم خلال اللقاء بحث عدة مواضيع هامة لتطوير ودعم الصناعة والصناعيين، وتمكين أبناء وبنات المنطقة من العمل والاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي، الذي تسعى مدن لتحقيقه في كل مناطق المملكة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على سرعة تنفيذ البنية التحية في المدينة الصناعية بالمنطقة لدعم المصانع القائمة حالياً، وجذب المستثمرين, ومراعاة ملائمة عمل المرأة في ( واحات مدن) من خلال توفير الخدمات والبيئة المناسبة لعمل المرأة.

عبر المهندس "السالم" عن شكره وتقديره لأمير الجوف؛ على استقباله والاستماع إلى توجيهاته والحرص على إنجاز العمل بالمدن الصناعية، مؤكداً أن "مدن" ستعمل على توفير الخدمات الرئيسية كافة، والمساندة بالمدن الصناعية بالمنطقة، وتوفير كل ما من شأنه خدمة المنطقة وأهلها.

يذكر أن "واحة الجوف" أُنشئت عام 1423هـ/2003م، الواقعة على بُعْد 40 كم من مدينة سكاكا ونحو 11كم عن المطار، ويبلغ إجمالي مساحتها 3 ملايين م2 طُوِّر منها 970 ألف م2، وأُنشئ في الواحة 6 مصانع جاهزة.

وتتميَّز الواحة بموقعها الاستراتيجي وخصوصًا قُرْبها من المناطق الزراعية والحدود الأردنية، علاوةً على توفُّر الخدمات الضرورية من شبكات الطرق والكهرباء وغيرها في المدينة؛ ما يجعلها منطقة استثمارية ملائمة لتنمية النشاط التجاري والصناعي، وخاصةً في مجال الصناعات الغذائية.

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