"بوتين" في خطاب متلفز: إعفاء المواطنين من سداد ديونهم أمام المصارف مؤقتا بسبب "كورونا"

قال: الأسبوع القادم بالكامل أيام عطلة مدفوعة

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشعب خطابا متلفزا مهماً طرح فيه سلسلة مقترحات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى وقف تفشي فيروس كورونا في البلاد والحد من آثاره.

وأكد بوتين أن الأولوية القصوى في الوضع الحالي الحفاظ على حياة وصحة مواطنينا.

وأعلن الرئيس الروسي أن الأسبوع القادم بالكامل أيام عطلة مدفوعة؛ بغية خفض وتيرة تفشي فيروس كورونا في روسيا.

وقال: يجب اتخاذ خطوات في المجال الاقتصادي لدعم المواطنين والمشاريع، وتابع: إن الاقتصاد الروسي يمر بالضغط السلبي القوي بسبب كورونا ويجب دعم من يواجه خطر فقدان وظيفته.

وخاطب بوتين أصحاب العمل قائلاً: الأهمية القصوى الحفاظ على استقرار سوق العمل ومنع ارتفاع في مستوى البطالة.

واقترح الرئيس الروسي إعفاء المواطنين عن واجب سداد ديونهم أمام المصارف مؤقتا بسبب كورونا.