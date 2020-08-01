الأرصاد تنبّه لأمطار على عدد من محافظات مكة

الحالة المناخية ستستمر حتى الـساعة الـ 10 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً، اليوم، يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.