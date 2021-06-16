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أبوظبي تختبر أجهزة مسح متطورة للتعرُّف على مصابي كورونا

تقوم عن بُعد بمسح الأشخاص المحتمل إصابتهم دون تصوير أو تسجيل

بدأت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي بالإمارات، الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح متطورة للتعرُّف على الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد-19.

وتتمتع أجهزة المسح بعدة مزايا تقنية، إذ إنها تقوم عن بُعد بمسح الأشخاص المحتمل إصابتهم دون تصوير أو تسجيل، وتوفر نتائج فورية، وتتمتع بالكفاءة لإجراءات المسح الجماعي، مثل دخول المرافق العامة.

وفي حال أظهر الجهاز نتيجة تفيد باحتمال إصابة أحد الأشخاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يطلب منه إجراء فحص مسحة الأنف PCR خلال 24 ساعة، علماً أن الفحوصات للحالات المحتمل إصابتها ستكون مجانية.

وتشمل مواقع المرحلة التجريبية لاستخدام أجهزة المسح نقاط الدخول إلى أبوظبي، ومرافق عامة مختارة في جزيرة ياس، ونقاطاً محددة للدخول والخروج في منطقة مصفح.

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أبوظبي تختبر أجهزة مسح متطورة للتعرُّف على مصابي كورونا
سبق

بدأت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي بالإمارات، الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح متطورة للتعرُّف على الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد-19.

وتتمتع أجهزة المسح بعدة مزايا تقنية، إذ إنها تقوم عن بُعد بمسح الأشخاص المحتمل إصابتهم دون تصوير أو تسجيل، وتوفر نتائج فورية، وتتمتع بالكفاءة لإجراءات المسح الجماعي، مثل دخول المرافق العامة.

وفي حال أظهر الجهاز نتيجة تفيد باحتمال إصابة أحد الأشخاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يطلب منه إجراء فحص مسحة الأنف PCR خلال 24 ساعة، علماً أن الفحوصات للحالات المحتمل إصابتها ستكون مجانية.

وتشمل مواقع المرحلة التجريبية لاستخدام أجهزة المسح نقاط الدخول إلى أبوظبي، ومرافق عامة مختارة في جزيرة ياس، ونقاطاً محددة للدخول والخروج في منطقة مصفح.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
01:13 PM

أبوظبي تختبر أجهزة مسح متطورة للتعرُّف على مصابي كورونا

تقوم عن بُعد بمسح الأشخاص المحتمل إصابتهم دون تصوير أو تسجيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي بالإمارات، الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح متطورة للتعرُّف على الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد-19.

وتتمتع أجهزة المسح بعدة مزايا تقنية، إذ إنها تقوم عن بُعد بمسح الأشخاص المحتمل إصابتهم دون تصوير أو تسجيل، وتوفر نتائج فورية، وتتمتع بالكفاءة لإجراءات المسح الجماعي، مثل دخول المرافق العامة.

وفي حال أظهر الجهاز نتيجة تفيد باحتمال إصابة أحد الأشخاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يطلب منه إجراء فحص مسحة الأنف PCR خلال 24 ساعة، علماً أن الفحوصات للحالات المحتمل إصابتها ستكون مجانية.

وتشمل مواقع المرحلة التجريبية لاستخدام أجهزة المسح نقاط الدخول إلى أبوظبي، ومرافق عامة مختارة في جزيرة ياس، ونقاطاً محددة للدخول والخروج في منطقة مصفح.

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