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شاهد .. ١٥٢٠٠ مقيم استفادوا من الحملة التوعوية للحد من "كورونا" بالشرقية

نفَّذتها "الشؤون الصحية" بالتعاون مع "جمعية غوث"

استهدفت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية غوث للتوعية والإنقاذ بالمنطقة الشرقية، ومع مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، مقار سكن العمالة الوافدة التابعة للقطاع الخاص، مثل: المنطقة الصناعية الثانية، ومواقع المدارس التي تم تجهيزها لعمالة مقاولي أمانة المنطقة الشرقية.

كما وزعت جمعية غوث منشورات وملصقات توعوية مستلمة من مديرية الصحة بهدف تقديم التوعية اللازمة للحد من جائحة كورونا، وتوعية الجميع بمخاطر مرض كورونا، وكيفية الوقاية منه.

وقد استفاد من تلك الحملة ١٥٢٠٠ مستفيد من جنسيات مختلفة. كما تم توعية العمالة بحسب لغاتهم، وذلك بوجود مترجمين معتمدين من "الدعوة والإرشاد" للغات "الإنجليزية، والهندية، والميليبارية، والأوردو، والفلبينية، والبنجالية".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. ١٥٢٠٠ مقيم استفادوا من الحملة التوعوية للحد من "كورونا" بالشرقية
سبق

استهدفت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية غوث للتوعية والإنقاذ بالمنطقة الشرقية، ومع مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، مقار سكن العمالة الوافدة التابعة للقطاع الخاص، مثل: المنطقة الصناعية الثانية، ومواقع المدارس التي تم تجهيزها لعمالة مقاولي أمانة المنطقة الشرقية.

كما وزعت جمعية غوث منشورات وملصقات توعوية مستلمة من مديرية الصحة بهدف تقديم التوعية اللازمة للحد من جائحة كورونا، وتوعية الجميع بمخاطر مرض كورونا، وكيفية الوقاية منه.

وقد استفاد من تلك الحملة ١٥٢٠٠ مستفيد من جنسيات مختلفة. كما تم توعية العمالة بحسب لغاتهم، وذلك بوجود مترجمين معتمدين من "الدعوة والإرشاد" للغات "الإنجليزية، والهندية، والميليبارية، والأوردو، والفلبينية، والبنجالية".

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
10:13 PM

شاهد .. ١٥٢٠٠ مقيم استفادوا من الحملة التوعوية للحد من "كورونا" بالشرقية

نفَّذتها "الشؤون الصحية" بالتعاون مع "جمعية غوث"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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2,184

استهدفت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية غوث للتوعية والإنقاذ بالمنطقة الشرقية، ومع مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، مقار سكن العمالة الوافدة التابعة للقطاع الخاص، مثل: المنطقة الصناعية الثانية، ومواقع المدارس التي تم تجهيزها لعمالة مقاولي أمانة المنطقة الشرقية.

كما وزعت جمعية غوث منشورات وملصقات توعوية مستلمة من مديرية الصحة بهدف تقديم التوعية اللازمة للحد من جائحة كورونا، وتوعية الجميع بمخاطر مرض كورونا، وكيفية الوقاية منه.

وقد استفاد من تلك الحملة ١٥٢٠٠ مستفيد من جنسيات مختلفة. كما تم توعية العمالة بحسب لغاتهم، وذلك بوجود مترجمين معتمدين من "الدعوة والإرشاد" للغات "الإنجليزية، والهندية، والميليبارية، والأوردو، والفلبينية، والبنجالية".

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