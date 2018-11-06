بعد تصريحاتها بمقاضاة "مروجي الإشاعات".. هجوم عنيف على "الأرصاد"

مطالبات باحتوائهم وتدريبهم من قِبل مختصين لتفوُّقهم على منسوبي الهيئة

تعرَّضت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقد ناري لاذع من قِبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد تهديدات وتصريحات، أطلقتها الهيئة لمقاضاة مَن أسمتهم "مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس".

وتعرض الحساب الرسمي للهيئة بتويتر لهجوم غاضب وغير متوقع من قِبل أفراد المجتمع مستخدمي برنامج تويتر بعد التغريدة التي تم نشرها كخبر عاجل، ونصها كالآتي: "عاجل: المدير العام للشؤون القانونية بالهيئة: شرعنا بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن السيبراني برصد حسابات مروجي الإشاعات وتوقعات الطقس المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسيجري التنسيق مع النيابة العامة لمقاضاتهم لإخلالهم بالنظام العام، وترويعهم المواطنين، وإرباكهم الجهات المختصة".

وتسببت هذه التغريدة في غضب عدد كبير من أفراد المجتمع السعودي مستخدمي تويتر، وانتقدوا الهيئة في أسلوبها الذي اعتبروه مستفزًّا، وغير منطقي، مع توجيه التهم لها بالتقصير والتهاون في إطلاق التنبيهات والتحذيرات المناخية.

وشهد حساب الهيئة بتويتر انتقادًا حادًّا لأسلوب التهديد والوعيد معتبرين إياه أسلوبًا مرفوضًا وغير مقبول، بل علق البعض بأن الهيئة اتخذت هذا الأسلوب لكي تحارب الشباب المهتمين بهذا الشأن بعد تفوُّقهم في التنبيه المبكر الذي كان من المفترض أن يكون من اختصاص الهيئة.

ورصدت "سبق" بعضًا من التغريدات التي انتقدت الهيئة على هذا التهديد؛ إذ قال أحد المغردين للهيئة: مع خالص احترامي لكم، أنتم أخذتم الموضوع بشكل شخصي؛ وذلك بسبب تخبطكم الذي تابعته خلال الأيام الماضية، وتوقعاتكم المناخية لبعض المناطق التي جانبت الصواب. أصلحوا الخلل، ثم ركزوا على مقاضاة إخواننا وإخوانكم الذين نفعوا كثيرًا من المواطنين بتحذيراتهم الصائبة بعد توفيق الله.

وأضاف آخر: المفترض أن يتم تبنيهم، وتقديم برامج تأهيلية لهم، والاستعانة بهم كمتعاونين. هناك أشخاص محترفون، ولديهم خبرة، ربما تفوق بعض الموظفين الرسميين.

وتابع مغرد ثالث بالقول: على الرغم من أنني لا أفهم بالطقس ومتابعته، لكن ‏أعتقد أن هذا التحذير ليس في محله؛ فهواة الطقس يقدمون تقارير مقبولة، ربما في ظل غياب الهيئة عن المبادرة.. ‏وأصبح للهواة جماهير عريضة، تطلب تحليلاتهم العلمية التي ينقلونها من مصادر موثوقة. ‏ولا أدل على ذلك من أن كبرى المحطات التلفزيونية تتواصل معهم فقط.

وأردف مغرد آخر: التهديد بالنيابة العامة أصبح موضة هذه الأيام. كونوا بالحدث، وسيغيب غيركم. ثقة المواطن بكم تجلبها المصداقية، والعمل الاحترافي لا غيره.

وأضاف آخر: الأرصاد فشلت في تنبيه المواطنين بحلول موعد الأمطار في الوقت المحدد، والمواطن الهاوي نجح في توصيل حالة الطقس بالتفصيل، وبحالة دقيقة جدًّا، وإرسال تنبيهات لإخوانه المتابعين قبل حدوث أي أضرار. قبل معاتبة أصحاب الحسابات الناجحة عاتبوا أنفسكم أولاً.

وقال أحد المغردين: أعتقد أن الخلل لديكم أكبر من البحث عن مغردين حاولوا دائمًا تنبيه الناس بالتغيرات المناخية في كل الأوقات، بينما فشلت الأرصاد في ذلك. ‏عليكم أولاً بتطوير الأرصاد؛ فلا حاجة للناس للبحث عن مغردين في حال وجود التوقعات والتنبيهات على مدار الساعة بالشكل الصحيح من قِبل الأرصاد. وأضاف آخر: ‏كل من نافسكم صار مجرمًا. هذا عمل متاح للجميع، وعلم ليس أمنيًّا حتى تحرضوا النيابة عليه. نطالب هيئتكم بالمشاركة الفعالة والسريعة، حينها يثق الناس بهم، ويكفون عن التوقع.

وأردف مغرد بقوله: للأسف الشديد، إن هيئة الأرصاد سقطت وفشلت فشلاً ذريعًا في توقعات الأمطار، وتفوق هواة الطقس عليهم، ووضعوهم في موقف محرج للغاية أمام الناس. والآن تريدون الانتقام بطريقة مستفزة برفع قضايا عليهم لأنهم يحذرون الناس من خطر الأمطار والسيول!

وأتبعه مغرد بقوله: الحق يقال، الإخوان ما قصروا بتحذيراتهم وقراءتهم المتميزة، ومتابعتهم الجيدة للطقس. لم يروعونا ولم نبلغ عليهم.. لكن أنتم المقصرون في المتابعة. والأولى بدلاً من أن تعرضوهم للمحاكمة أصلحوا الخلل لديكم. في الدول المتقدمة متابعة الطقس والحالات الجوية ليست حكرًا على أحد؛ فلا تتذرعوا بالمواطن.

وقال مغرد متعجبًا: شر البلية ما يضحك.. ومن جعل الناس تصدق الشائعات المنشورة غير من شفر ومنع دخولهم للرادارات التي ترصد واقع الهطول المطري بدقة بالغة؛ ليعرف الجميع من خلال الرادار كذب مروج الشائعة.

وطالب المغردون عبر حساباتهم الهيئة باحتواء المهتمين والمتابعين المميزين والمتمكنين من هذا العلم، والتعاون معهم، وعدم محاربتهم وقتل علمهم.

واقترح أحد المغردين وجود مراكز تدريبية للهواة، ومَن يجتَزْ التدريب يعمل بالهيئة. وبما أن الرؤية تعتمد على الشباب فعلينا دعمهم بتكثيف الملتقيات العلمية والتثقيفية ‏بين الأرصاد وهواة الطقس، وتكرارها خلال الموسم، و‏إنشاء جمعية لهواة الطقس تحت مظلة الأرصاد، تعمل على معالجة التجاوزات لدى بعض الهواة، خاصة صغار السن وقليلي الخبرة، ‏وتطوير المهارات لديهم وفق الأسس العلمية.