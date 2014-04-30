20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يبدؤون اختباراتهم النهائية

الاختبارات التخصصية تنطلق مطلع الأسبوع المقبل لمدة 15 يومًا

بدأ نحو 20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران، اليوم الأحد، بمختلف الكليات؛ أداء الاختبارات النهائية لمواد الإعداد العام للفصل الدراسي الحالي 1438/ 1439، فيما تنطلق الاختبارات التخصصية مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات لتوفير البيئة التعليمية الملائمة لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم النهائية بكل يسر وسهولة؛ حيث أنهت جميع كليات الجامعة منذ وقت مبكر عملية توزيع اللجان الإشرافية وتحديد قاعات الاختبارات.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم الانتهاء من اختبارات مواد الإعداد العام، فيما ستبدأ الأسبوع المقبل الاختبارات التخصصية التي تستمر على مدى أسبوعين كاملين، مشيراً إلى أن توزيع الجداول معلن منذ بداية الفصل وتم بدقة عالية لتلافي أي تعارض بين المواد للطلاب والطالبات، وحرصًا على تسهيل جميع العمليات الأكاديمية.