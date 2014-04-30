النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يبدؤون اختباراتهم النهائية

الاختبارات التخصصية تنطلق مطلع الأسبوع المقبل لمدة 15 يومًا

بدأ نحو 20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران، اليوم الأحد، بمختلف الكليات؛ أداء الاختبارات النهائية لمواد الإعداد العام للفصل الدراسي الحالي 1438/ 1439، فيما تنطلق الاختبارات التخصصية مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات لتوفير البيئة التعليمية الملائمة لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم النهائية بكل يسر وسهولة؛ حيث أنهت جميع كليات الجامعة منذ وقت مبكر عملية توزيع اللجان الإشرافية وتحديد قاعات الاختبارات.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم الانتهاء من اختبارات مواد الإعداد العام، فيما ستبدأ الأسبوع المقبل الاختبارات التخصصية التي تستمر على مدى أسبوعين كاملين، مشيراً إلى أن توزيع الجداول معلن منذ بداية الفصل وتم بدقة عالية لتلافي أي تعارض بين المواد للطلاب والطالبات، وحرصًا على تسهيل جميع العمليات الأكاديمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يبدؤون اختباراتهم النهائية
سبق

بدأ نحو 20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران، اليوم الأحد، بمختلف الكليات؛ أداء الاختبارات النهائية لمواد الإعداد العام للفصل الدراسي الحالي 1438/ 1439، فيما تنطلق الاختبارات التخصصية مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات لتوفير البيئة التعليمية الملائمة لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم النهائية بكل يسر وسهولة؛ حيث أنهت جميع كليات الجامعة منذ وقت مبكر عملية توزيع اللجان الإشرافية وتحديد قاعات الاختبارات.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم الانتهاء من اختبارات مواد الإعداد العام، فيما ستبدأ الأسبوع المقبل الاختبارات التخصصية التي تستمر على مدى أسبوعين كاملين، مشيراً إلى أن توزيع الجداول معلن منذ بداية الفصل وتم بدقة عالية لتلافي أي تعارض بين المواد للطلاب والطالبات، وحرصًا على تسهيل جميع العمليات الأكاديمية.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
08:00 PM

20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يبدؤون اختباراتهم النهائية

الاختبارات التخصصية تنطلق مطلع الأسبوع المقبل لمدة 15 يومًا

A A A
هادي آل كليب - نجران
1
2,080

بدأ نحو 20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران، اليوم الأحد، بمختلف الكليات؛ أداء الاختبارات النهائية لمواد الإعداد العام للفصل الدراسي الحالي 1438/ 1439، فيما تنطلق الاختبارات التخصصية مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات لتوفير البيئة التعليمية الملائمة لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم النهائية بكل يسر وسهولة؛ حيث أنهت جميع كليات الجامعة منذ وقت مبكر عملية توزيع اللجان الإشرافية وتحديد قاعات الاختبارات.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم الانتهاء من اختبارات مواد الإعداد العام، فيما ستبدأ الأسبوع المقبل الاختبارات التخصصية التي تستمر على مدى أسبوعين كاملين، مشيراً إلى أن توزيع الجداول معلن منذ بداية الفصل وتم بدقة عالية لتلافي أي تعارض بين المواد للطلاب والطالبات، وحرصًا على تسهيل جميع العمليات الأكاديمية.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة