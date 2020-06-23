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بكين تهدّد واشنطن بالردّ على تقييد حرية 4 وسائل إعلام صينية

غداة تصنيف أمريكا لها كبعثات دبلوماسية أجنبية

هدّدت الصين، اليوم (الثلاثاء)، بالردّ على قرار الولايات المتحدة تصنيف أربع وسائل إعلام صينية كبعثات دبلوماسية أجنبية، متهمةً إياها بأنّها "أجهزة دعاية لبكين".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان، أن "القرار الأمريكي يفضح كل نفاق ما يسمّى بحرية التعبير والصحافة التي تتباهى بها الولايات المتحدة"؛ على حدّ ذكره.

وطالب "تجاو" واشنطن بـ"العودة فورًا عن قرارها، وإلا فإن الصين لن يكون لديها خيار آخر سوى تبنّي ردّ مناسب"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أنّه طلب تصنيف أربعة أجهزة دعائية إضافية لجمهورية الصين الشعبية بعثات دبلوماسية أجنبية.

وبموجب التصنيف الجديد باتت هذه المؤسسات الإعلامية الصينية بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أيّ عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

والمؤسسات الإعلامية الأربع المشمولة بالقرار هي: التلفزيون المركزي الصيني، ووكالة خدمة الأنباء الصينية، وصحيفة الشعب اليومية، وغلوبال تايمز.

ويُضاف هذا القرار إلى آخر مماثل اتُّخذ في فبراير (شباط) الماضي بحقّ خمس وسائل إعلام صينية رسمية أخرى هي: وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا"، وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي أن"، و"إذاعة الصين الدولية"، والموزّعون الأميركيون لجريدتي "صحيفة الشعب" و"تشاينا ديلي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بكين تهدّد واشنطن بالردّ على تقييد حرية 4 وسائل إعلام صينية
سبق

هدّدت الصين، اليوم (الثلاثاء)، بالردّ على قرار الولايات المتحدة تصنيف أربع وسائل إعلام صينية كبعثات دبلوماسية أجنبية، متهمةً إياها بأنّها "أجهزة دعاية لبكين".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان، أن "القرار الأمريكي يفضح كل نفاق ما يسمّى بحرية التعبير والصحافة التي تتباهى بها الولايات المتحدة"؛ على حدّ ذكره.

وطالب "تجاو" واشنطن بـ"العودة فورًا عن قرارها، وإلا فإن الصين لن يكون لديها خيار آخر سوى تبنّي ردّ مناسب"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أنّه طلب تصنيف أربعة أجهزة دعائية إضافية لجمهورية الصين الشعبية بعثات دبلوماسية أجنبية.

وبموجب التصنيف الجديد باتت هذه المؤسسات الإعلامية الصينية بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أيّ عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

والمؤسسات الإعلامية الأربع المشمولة بالقرار هي: التلفزيون المركزي الصيني، ووكالة خدمة الأنباء الصينية، وصحيفة الشعب اليومية، وغلوبال تايمز.

ويُضاف هذا القرار إلى آخر مماثل اتُّخذ في فبراير (شباط) الماضي بحقّ خمس وسائل إعلام صينية رسمية أخرى هي: وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا"، وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي أن"، و"إذاعة الصين الدولية"، والموزّعون الأميركيون لجريدتي "صحيفة الشعب" و"تشاينا ديلي".

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
05:47 PM

بكين تهدّد واشنطن بالردّ على تقييد حرية 4 وسائل إعلام صينية

غداة تصنيف أمريكا لها كبعثات دبلوماسية أجنبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هدّدت الصين، اليوم (الثلاثاء)، بالردّ على قرار الولايات المتحدة تصنيف أربع وسائل إعلام صينية كبعثات دبلوماسية أجنبية، متهمةً إياها بأنّها "أجهزة دعاية لبكين".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان، أن "القرار الأمريكي يفضح كل نفاق ما يسمّى بحرية التعبير والصحافة التي تتباهى بها الولايات المتحدة"؛ على حدّ ذكره.

وطالب "تجاو" واشنطن بـ"العودة فورًا عن قرارها، وإلا فإن الصين لن يكون لديها خيار آخر سوى تبنّي ردّ مناسب"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أنّه طلب تصنيف أربعة أجهزة دعائية إضافية لجمهورية الصين الشعبية بعثات دبلوماسية أجنبية.

وبموجب التصنيف الجديد باتت هذه المؤسسات الإعلامية الصينية بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أيّ عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

والمؤسسات الإعلامية الأربع المشمولة بالقرار هي: التلفزيون المركزي الصيني، ووكالة خدمة الأنباء الصينية، وصحيفة الشعب اليومية، وغلوبال تايمز.

ويُضاف هذا القرار إلى آخر مماثل اتُّخذ في فبراير (شباط) الماضي بحقّ خمس وسائل إعلام صينية رسمية أخرى هي: وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا"، وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي أن"، و"إذاعة الصين الدولية"، والموزّعون الأميركيون لجريدتي "صحيفة الشعب" و"تشاينا ديلي".

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