دشنت بلدية محافظة قلوة، عددًا من القرارات البلدية، في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الوزارية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، ووسط متابعة حثيثة من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط. ووجه رئيس بلدية محافظة قلوة، محمد بن خميس العويفي، وفي أولى الخطوات الاحترازية، بتشكيل فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لرش المبيدات داخل أحياء المحافظة والمراكز التابعة. وقال إن العاملين قاموا برش المبيدات والتعقيم لدورات المياه والمرافق العامة بمكتب خدمات مركزي الرميضة والمحمدية وكل المراكز. كما وجه "العويفي" المختصين من منسوبي البلدية، لتطبيق القرار الوزاري المتمثل في إغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية من خلال تكثيف الجولات الرقابية. من جانبها أغلقت بلدية قلوة الخيمة التسويقية الواقعة في السوق الشعبي، موجهة في الوقت نفسه المطابخ والمطاعم ومحال الوجبات السريعة بمنع تقديم طلبات العملاء داخل تلك المطابخ والمطاعم، والاكتفاء بتسليم طلباتهم خارج المحل أو عن طريق خدمة التوصيل، إلى جانب التزام العاملين بالتعقيم المستمر للمحل، ولبس الكمامات الصحية والقفازات اليدوية الواقية، إضافة إلى إغلاق المختصين من منسوبي البلدية جميع الحدائق العامة والمتنزهات. علاوة على تثقيف المواطنين والمقيمين وتوعيتهم وإرشادهم، من خلال شاشة البلدية الإلكترونية ولوحات الشوارع الحائطية، وتزويدهم بكل ما هو جديد ونافع، من حساب بلدية المحافظة في وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد رئيس بلدية محافظة قلوة محمد بن خميس العويفي، الحرص التام لمنسوبي البلدية في كل الأقسام المختصة داخل البلدية والمكاتب الخدمية التابعة؛ على تنفيذ وتطبيق القرارات الوزارية على أرض الواقع، والتي تهدف بكل تأكيد إلى سلامة وصحة المواطن والمقيم داخل أرض هذه البلاد الغالية، والتي يولي فيها حكامنا وقادتنا -حفظهم الله- جل اهتمامهم بالإنسان والمكان داخل أرض الوطن. وقال إن ما نشهده هذه الأيام من حرصهم وعنايتهم؛ خير دليل وبرهان على محبتهم لشعبهم، وتلك المحبة والعناية ليست بوليدة اللحظة، داعيًا المولى الكريم، في ختام حديثه، أن يحفظ ولاة الأمر والبلاد والعباد ويكشف الغمة التي حلت بأرض الحرمين الشريفين.

بلدية قلوة تُدشن عددًا من القرارات البلدية للوقاية من كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-18 دشنت بلدية محافظة قلوة، عددًا من القرارات البلدية، في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الوزارية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، ووسط متابعة حثيثة من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.



ووجه رئيس بلدية محافظة قلوة، محمد بن خميس العويفي، وفي أولى الخطوات الاحترازية، بتشكيل فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لرش المبيدات داخل أحياء المحافظة والمراكز التابعة.



وقال إن العاملين قاموا برش المبيدات والتعقيم لدورات المياه والمرافق العامة بمكتب خدمات مركزي الرميضة والمحمدية وكل المراكز.



كما وجه "العويفي" المختصين من منسوبي البلدية، لتطبيق القرار الوزاري المتمثل في إغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية من خلال تكثيف الجولات الرقابية.



من جانبها أغلقت بلدية قلوة الخيمة التسويقية الواقعة في السوق الشعبي، موجهة في الوقت نفسه المطابخ والمطاعم ومحال الوجبات السريعة بمنع تقديم طلبات العملاء داخل تلك المطابخ والمطاعم، والاكتفاء بتسليم طلباتهم خارج المحل أو عن طريق خدمة التوصيل، إلى جانب التزام العاملين بالتعقيم المستمر للمحل، ولبس الكمامات الصحية والقفازات اليدوية الواقية، إضافة إلى إغلاق المختصين من منسوبي البلدية جميع الحدائق العامة والمتنزهات.



علاوة على تثقيف المواطنين والمقيمين وتوعيتهم وإرشادهم، من خلال شاشة البلدية الإلكترونية ولوحات الشوارع الحائطية، وتزويدهم بكل ما هو جديد ونافع، من حساب بلدية المحافظة في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد رئيس بلدية محافظة قلوة محمد بن خميس العويفي، الحرص التام لمنسوبي البلدية في كل الأقسام المختصة داخل البلدية والمكاتب الخدمية التابعة؛ على تنفيذ وتطبيق القرارات الوزارية على أرض الواقع، والتي تهدف بكل تأكيد إلى سلامة وصحة المواطن والمقيم داخل أرض هذه البلاد الغالية، والتي يولي فيها حكامنا وقادتنا -حفظهم الله- جل اهتمامهم بالإنسان والمكان داخل أرض الوطن.



وقال إن ما نشهده هذه الأيام من حرصهم وعنايتهم؛ خير دليل وبرهان على محبتهم لشعبهم، وتلك المحبة والعناية ليست بوليدة اللحظة، داعيًا المولى الكريم، في ختام حديثه، أن يحفظ ولاة الأمر والبلاد والعباد ويكشف الغمة التي حلت بأرض الحرمين الشريفين.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 07:02 PM

اخر تعديل 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 08:28 PM

بلدية قلوة تُدشن عددًا من القرارات البلدية للوقاية من كورونا تنفيذًا للتوجيهات الوزارية للحفاظ على المواطن والمقيم





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دشنت بلدية محافظة قلوة، عددًا من القرارات البلدية، في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الوزارية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، ووسط متابعة حثيثة من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.



ووجه رئيس بلدية محافظة قلوة، محمد بن خميس العويفي، وفي أولى الخطوات الاحترازية، بتشكيل فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لرش المبيدات داخل أحياء المحافظة والمراكز التابعة.



وقال إن العاملين قاموا برش المبيدات والتعقيم لدورات المياه والمرافق العامة بمكتب خدمات مركزي الرميضة والمحمدية وكل المراكز.



كما وجه "العويفي" المختصين من منسوبي البلدية، لتطبيق القرار الوزاري المتمثل في إغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية من خلال تكثيف الجولات الرقابية.



من جانبها أغلقت بلدية قلوة الخيمة التسويقية الواقعة في السوق الشعبي، موجهة في الوقت نفسه المطابخ والمطاعم ومحال الوجبات السريعة بمنع تقديم طلبات العملاء داخل تلك المطابخ والمطاعم، والاكتفاء بتسليم طلباتهم خارج المحل أو عن طريق خدمة التوصيل، إلى جانب التزام العاملين بالتعقيم المستمر للمحل، ولبس الكمامات الصحية والقفازات اليدوية الواقية، إضافة إلى إغلاق المختصين من منسوبي البلدية جميع الحدائق العامة والمتنزهات.



علاوة على تثقيف المواطنين والمقيمين وتوعيتهم وإرشادهم، من خلال شاشة البلدية الإلكترونية ولوحات الشوارع الحائطية، وتزويدهم بكل ما هو جديد ونافع، من حساب بلدية المحافظة في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد رئيس بلدية محافظة قلوة محمد بن خميس العويفي، الحرص التام لمنسوبي البلدية في كل الأقسام المختصة داخل البلدية والمكاتب الخدمية التابعة؛ على تنفيذ وتطبيق القرارات الوزارية على أرض الواقع، والتي تهدف بكل تأكيد إلى سلامة وصحة المواطن والمقيم داخل أرض هذه البلاد الغالية، والتي يولي فيها حكامنا وقادتنا -حفظهم الله- جل اهتمامهم بالإنسان والمكان داخل أرض الوطن.



وقال إن ما نشهده هذه الأيام من حرصهم وعنايتهم؛ خير دليل وبرهان على محبتهم لشعبهم، وتلك المحبة والعناية ليست بوليدة اللحظة، داعيًا المولى الكريم، في ختام حديثه، أن يحفظ ولاة الأمر والبلاد والعباد ويكشف الغمة التي حلت بأرض الحرمين الشريفين.