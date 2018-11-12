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الإخلاء الطبي بمستشفى الملك خالد بنجران يستقبل حالتين حرجتين

من خلال المهبط الجوي الجديد

استقبل مستشفى الملك خالد بنجران عبر الإخلاء الطبي حالتين حرجتين من خلال المهبط الجوي المجهز من قبل صحة نجران؛ لأهميته في مساندة أعمال الإسعاف الجوي واستقبال الحالات الطارئة.

وأوضح متحدث "صحة نجران"، علي آل جليدان لـ"سبق" أن مستشفى الملك خالد المستشفى المرجعي للمنطقة يقدم خدماته العلاجية بكامل طاقته على مدار الساعة، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الطبية المتقدمة في مركز الطوارئ وإصابات الحوادث التي يتميز بها مستشفى الملك خالد بوجود أكثر من 40 سريراً.

وأضاف "آل جليدان" أن المستشفى يتضمن كذلك غرفاً للعمليات، ومختبراً متكاملاً، وقسماً للأشعة مكوناً من ستة أجهزة مقطعية ورنين مغناطيسي، ومهبطاً للإخلاء الطبي، ونخبة من الاستشاريين والأخصائيين المؤهلين وكادراً تمريضياً خاصاً بالطوارئ، بالإضافة إلى وجود المسعفين وسيارات إسعافية متطورة وحديثة.

وأشار إلى جاهزية بنك الدم الذي وفّر جميع فصائل الدم، وفقاً لخطة الطوارئ التي اعتمدتها وزارة الصحة في حالات الكوارث والأزمات، مؤكداً أن جميع مراكز وأقسام المستشفى على أهبة الاستعداد؛ سعياً للإسهام في دعم الحياة لجميع الحالات والإصابات التي تصل إلى طوارئ المستشفى، في ظل الإمكانات والتجهيزات الطبية التي تم توفيرها في وقت سابق.

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الإخلاء الطبي بمستشفى الملك خالد بنجران يستقبل حالتين حرجتين
سبق

استقبل مستشفى الملك خالد بنجران عبر الإخلاء الطبي حالتين حرجتين من خلال المهبط الجوي المجهز من قبل صحة نجران؛ لأهميته في مساندة أعمال الإسعاف الجوي واستقبال الحالات الطارئة.

وأوضح متحدث "صحة نجران"، علي آل جليدان لـ"سبق" أن مستشفى الملك خالد المستشفى المرجعي للمنطقة يقدم خدماته العلاجية بكامل طاقته على مدار الساعة، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الطبية المتقدمة في مركز الطوارئ وإصابات الحوادث التي يتميز بها مستشفى الملك خالد بوجود أكثر من 40 سريراً.

وأضاف "آل جليدان" أن المستشفى يتضمن كذلك غرفاً للعمليات، ومختبراً متكاملاً، وقسماً للأشعة مكوناً من ستة أجهزة مقطعية ورنين مغناطيسي، ومهبطاً للإخلاء الطبي، ونخبة من الاستشاريين والأخصائيين المؤهلين وكادراً تمريضياً خاصاً بالطوارئ، بالإضافة إلى وجود المسعفين وسيارات إسعافية متطورة وحديثة.

وأشار إلى جاهزية بنك الدم الذي وفّر جميع فصائل الدم، وفقاً لخطة الطوارئ التي اعتمدتها وزارة الصحة في حالات الكوارث والأزمات، مؤكداً أن جميع مراكز وأقسام المستشفى على أهبة الاستعداد؛ سعياً للإسهام في دعم الحياة لجميع الحالات والإصابات التي تصل إلى طوارئ المستشفى، في ظل الإمكانات والتجهيزات الطبية التي تم توفيرها في وقت سابق.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
04:18 PM

الإخلاء الطبي بمستشفى الملك خالد بنجران يستقبل حالتين حرجتين

من خلال المهبط الجوي الجديد

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هادي آل كليب - نجران
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استقبل مستشفى الملك خالد بنجران عبر الإخلاء الطبي حالتين حرجتين من خلال المهبط الجوي المجهز من قبل صحة نجران؛ لأهميته في مساندة أعمال الإسعاف الجوي واستقبال الحالات الطارئة.

وأوضح متحدث "صحة نجران"، علي آل جليدان لـ"سبق" أن مستشفى الملك خالد المستشفى المرجعي للمنطقة يقدم خدماته العلاجية بكامل طاقته على مدار الساعة، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الطبية المتقدمة في مركز الطوارئ وإصابات الحوادث التي يتميز بها مستشفى الملك خالد بوجود أكثر من 40 سريراً.

وأضاف "آل جليدان" أن المستشفى يتضمن كذلك غرفاً للعمليات، ومختبراً متكاملاً، وقسماً للأشعة مكوناً من ستة أجهزة مقطعية ورنين مغناطيسي، ومهبطاً للإخلاء الطبي، ونخبة من الاستشاريين والأخصائيين المؤهلين وكادراً تمريضياً خاصاً بالطوارئ، بالإضافة إلى وجود المسعفين وسيارات إسعافية متطورة وحديثة.

وأشار إلى جاهزية بنك الدم الذي وفّر جميع فصائل الدم، وفقاً لخطة الطوارئ التي اعتمدتها وزارة الصحة في حالات الكوارث والأزمات، مؤكداً أن جميع مراكز وأقسام المستشفى على أهبة الاستعداد؛ سعياً للإسهام في دعم الحياة لجميع الحالات والإصابات التي تصل إلى طوارئ المستشفى، في ظل الإمكانات والتجهيزات الطبية التي تم توفيرها في وقت سابق.

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