النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" منتقدًا "آيفون" الحديث: النسخ الأقدم أفضل بكثير

من خلال تغريدة وجّهها إلى الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امتعاضه من قرار عملاق التكنولوجيا "آبل"، بإلغاء الزر الرئيس في هواتفها الحديثة نسبيًّا.

ووفق "سكاي نيوز عربية": كتب "ترامب" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إلى تيم كوك (الرئيس التنفيذي للشركة): الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".

وكانت تغريدة "ترامب" موجهة إلى أكبر مسؤول في شركة "آبل" تيم كوك، الذي تناول العشاء مع الرئيس مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.

وينضم "ترامب"، الذي يستخدم "آيفون"، إلى الكثير من عشاق آبل، الذين أبدوا استياءهم من التغيير الذي أعلنت عنه الشركة الأميركية العملاقة في عام 2017.

ويقول المعترضون: إن التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسة، بدلًا من استخدام هذا الزر.

وبدأت "آبل" بيع هواتف "آيفون" التي لا تحتوي على زر رئيس مع إطلاق الطراز "آيفون 10" في سبتمبر 2017، ولا تزال الشركة تبيع طرازًا واحدًا يستخدم الزر الرئيس وهو "آيفون 8".

ترامب آيفون آبل

الرئيسية/ محطات

اعلان
"ترامب" منتقدًا "آيفون" الحديث: النسخ الأقدم أفضل بكثير
سبق

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امتعاضه من قرار عملاق التكنولوجيا "آبل"، بإلغاء الزر الرئيس في هواتفها الحديثة نسبيًّا.

ووفق "سكاي نيوز عربية": كتب "ترامب" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إلى تيم كوك (الرئيس التنفيذي للشركة): الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".

وكانت تغريدة "ترامب" موجهة إلى أكبر مسؤول في شركة "آبل" تيم كوك، الذي تناول العشاء مع الرئيس مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.

وينضم "ترامب"، الذي يستخدم "آيفون"، إلى الكثير من عشاق آبل، الذين أبدوا استياءهم من التغيير الذي أعلنت عنه الشركة الأميركية العملاقة في عام 2017.

ويقول المعترضون: إن التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسة، بدلًا من استخدام هذا الزر.

وبدأت "آبل" بيع هواتف "آيفون" التي لا تحتوي على زر رئيس مع إطلاق الطراز "آيفون 10" في سبتمبر 2017، ولا تزال الشركة تبيع طرازًا واحدًا يستخدم الزر الرئيس وهو "آيفون 8".

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
12:53 PM

"ترامب" منتقدًا "آيفون" الحديث: النسخ الأقدم أفضل بكثير

من خلال تغريدة وجّهها إلى الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
9,210

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امتعاضه من قرار عملاق التكنولوجيا "آبل"، بإلغاء الزر الرئيس في هواتفها الحديثة نسبيًّا.

ووفق "سكاي نيوز عربية": كتب "ترامب" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إلى تيم كوك (الرئيس التنفيذي للشركة): الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".

وكانت تغريدة "ترامب" موجهة إلى أكبر مسؤول في شركة "آبل" تيم كوك، الذي تناول العشاء مع الرئيس مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.

وينضم "ترامب"، الذي يستخدم "آيفون"، إلى الكثير من عشاق آبل، الذين أبدوا استياءهم من التغيير الذي أعلنت عنه الشركة الأميركية العملاقة في عام 2017.

ويقول المعترضون: إن التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسة، بدلًا من استخدام هذا الزر.

وبدأت "آبل" بيع هواتف "آيفون" التي لا تحتوي على زر رئيس مع إطلاق الطراز "آيفون 10" في سبتمبر 2017، ولا تزال الشركة تبيع طرازًا واحدًا يستخدم الزر الرئيس وهو "آيفون 8".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,101
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,238

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة