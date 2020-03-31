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شاهد.. نصائح للمتسوّقين تبثّها الهيئة الملكية لسكان مدينة ينبع الصناعية

طالبت بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية وخدمات توصيل المواد التموينية

بثّت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في فرق مراقبة صحة البيئة؛ نصائح للمتسوقين من سكان مدينة ينبع الصناعية، تتضمن ضرورة الحد من الخروج من المنزل للتسوق إلا للأمور الضرورية والملحّة جدًّا وفي أضيق الحدود.

كما طالبت المتسوّقين بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية الآمنة وخدمات توصيل المواد التموينية؛ وذلك لتقليل الاختلاط البشري، وكذلك فرصة انتقال عدوى فيروس كورونا COVID19، مؤكّدة ضرورة اتباع القاعدة الصحية التي تنصّ على: أن "بقاءنا في منازلنا حماية لنا جميعًا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. نصائح للمتسوّقين تبثّها الهيئة الملكية لسكان مدينة ينبع الصناعية
سبق

بثّت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في فرق مراقبة صحة البيئة؛ نصائح للمتسوقين من سكان مدينة ينبع الصناعية، تتضمن ضرورة الحد من الخروج من المنزل للتسوق إلا للأمور الضرورية والملحّة جدًّا وفي أضيق الحدود.

كما طالبت المتسوّقين بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية الآمنة وخدمات توصيل المواد التموينية؛ وذلك لتقليل الاختلاط البشري، وكذلك فرصة انتقال عدوى فيروس كورونا COVID19، مؤكّدة ضرورة اتباع القاعدة الصحية التي تنصّ على: أن "بقاءنا في منازلنا حماية لنا جميعًا".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:49 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:10 PM

شاهد.. نصائح للمتسوّقين تبثّها الهيئة الملكية لسكان مدينة ينبع الصناعية

طالبت بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية وخدمات توصيل المواد التموينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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3,548

بثّت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في فرق مراقبة صحة البيئة؛ نصائح للمتسوقين من سكان مدينة ينبع الصناعية، تتضمن ضرورة الحد من الخروج من المنزل للتسوق إلا للأمور الضرورية والملحّة جدًّا وفي أضيق الحدود.

كما طالبت المتسوّقين بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية الآمنة وخدمات توصيل المواد التموينية؛ وذلك لتقليل الاختلاط البشري، وكذلك فرصة انتقال عدوى فيروس كورونا COVID19، مؤكّدة ضرورة اتباع القاعدة الصحية التي تنصّ على: أن "بقاءنا في منازلنا حماية لنا جميعًا".

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