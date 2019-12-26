نشوة الرائد تهدِّد العدالة.. والهلال يبدأ رحلة استعادة الصدارة عبر بوابة الحزم

نشوة الرائد تهدِّد العدالة.. والهلال يبدأ رحلة استعادة الصدارة عبر بوابة الحزم
اليوم في افتتاح الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
يعود قطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للدوران مساء اليوم الخميس في جولته الـ13.
وتشهد الجولة عودة الهلال للمنافسة من جديد بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية (حل رابعًا)، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام الماضية.
ويسعى الهلال (الخامس - 20 نقطة) لاستعادة توهجه، والعودة مجددًا لصدارة الدوري من خلال مبارياته الثلاث المؤجلة، بدءًا من اليوم عبر بوابة مستضيفه الحزم، حينما يتلقي الطرفان على أرض ملعب الحزم في الرس عند الساعة الـ7:50 مساء.
نشوة الرائد تهدِّد العدالة.. والهلال يبدأ رحلة استعادة الصدارة عبر بوابة الحزم
أحمد سرورسبق2019-12-26
يعود قطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للدوران مساء اليوم الخميس في جولته الـ13.
وتشهد الجولة عودة الهلال للمنافسة من جديد بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية (حل رابعًا)، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام الماضية.
ويسعى الهلال (الخامس - 20 نقطة) لاستعادة توهجه، والعودة مجددًا لصدارة الدوري من خلال مبارياته الثلاث المؤجلة، بدءًا من اليوم عبر بوابة مستضيفه الحزم، حينما يتلقي الطرفان على أرض ملعب الحزم في الرس عند الساعة الـ7:50 مساء.
يعود قطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للدوران مساء اليوم الخميس في جولته الـ13.
وتشهد الجولة عودة الهلال للمنافسة من جديد بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية (حل رابعًا)، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام الماضية.
ويسعى الهلال (الخامس - 20 نقطة) لاستعادة توهجه، والعودة مجددًا لصدارة الدوري من خلال مبارياته الثلاث المؤجلة، بدءًا من اليوم عبر بوابة مستضيفه الحزم، حينما يتلقي الطرفان على أرض ملعب الحزم في الرس عند الساعة الـ7:50 مساء.