وأشار إلى أن مقاتلات دعم الشرعية نفّذت غارات مركزة على تعزيزات وآليات المليشيا في الجبهات ذاتها، أسفرت عن تدمير معدات قتالية ومقتل من كانوا على متنها.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح غرب مأرب، وكبّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تقدم لمليشيا في اتجاه مواقع الجيش الوطني جنوب مأرب.

كبّدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت) مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى في جبهات جنوب مأرب.

الجيش اليمني يكبّد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في مأرب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-23 كبّدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت) مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى في جبهات جنوب مأرب. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تقدم لمليشيا في اتجاه مواقع الجيش الوطني جنوب مأرب. وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح غرب مأرب، وكبّدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأشار إلى أن مقاتلات دعم الشرعية نفّذت غارات مركزة على تعزيزات وآليات المليشيا في الجبهات ذاتها، أسفرت عن تدمير معدات قتالية ومقتل من كانوا على متنها.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443 07:05 PM

الجيش اليمني يكبّد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في مأرب طائرات التحالف نفّذت غارات مركّزة على تعزيزات المليشيا





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كبّدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت) مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى في جبهات جنوب مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تقدم لمليشيا في اتجاه مواقع الجيش الوطني جنوب مأرب.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح غرب مأرب، وكبّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار إلى أن مقاتلات دعم الشرعية نفّذت غارات مركزة على تعزيزات وآليات المليشيا في الجبهات ذاتها، أسفرت عن تدمير معدات قتالية ومقتل من كانوا على متنها.