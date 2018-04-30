النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. السعوديون ينقلون تراث المملكة في "يوم الجاليات" بجامعة الاسكندرية

تميزت بعرض مصور يُحاكي عمق العلاقات بين المملكة ومصر

شارك الطلبة السعوديون الدارسون بجامعة الإسكندرية في يوم الجاليات العربية الذي نظّمته كلية الطب بالجامعة بجناح خاص بدعم وإشراف وحضور من الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، وقنصل عام المملكة بالإسكندرية، المستشار يوسف بن صالح القهرة.

وتميزت مشاركة الطلبة السعوديين الدارسين بجامعة الإسكندرية بعرض مصور يُحاكي عمق العلاقات بين المملكة ومصر مع وضع صور للمدن الجامعية السعودية توضح تطورها إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية ومطبوعات عن "رؤية المملكة 2030 " .

وقد شارك الطلاب السعوديون بألوان شعبية من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية تمثّل كرم الضيافة السعودية وعرضوا أعمالا فوتوغرافية عن الآثار في المملكة وما يحمله بلدهم من إرث تاريخي عريق، إضافة إلى الموروث الشعبي من قيم الأصالة والتراث وذلك بإقامة جلسة عربية ناقلين بذلك إشراقة مهمة من ماضي أجدادهم، و(العرضة النجدية) هي أيقونة الفولكلور السعودي تجمع بين صهوة المجد وفرحة النصر .

وأكد ممثلو الملحقية الثقافية أن الطلاب في هذه الاحتفالية قدموا نموذجًا يعكس دور وزارة التعليم في رعايتها لأنشطتهم المختلفة ممثلة بالملحقية الثقافية، موضحًا أن "مشاركتهم هي إسهام في إبراز البعد الحضاري للمملكة والمحافظة على تراثها" .

مما يذكر أن يوم الجاليات العربية هو مناسبة سنوية في جامعة الإسكندرية ويعدّ نافذة على تقاليد وعادات الشعوب العربية مما يزاوج بين هذه الثقافات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. السعوديون ينقلون تراث المملكة في "يوم الجاليات" بجامعة الاسكندرية
سبق

شارك الطلبة السعوديون الدارسون بجامعة الإسكندرية في يوم الجاليات العربية الذي نظّمته كلية الطب بالجامعة بجناح خاص بدعم وإشراف وحضور من الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، وقنصل عام المملكة بالإسكندرية، المستشار يوسف بن صالح القهرة.

وتميزت مشاركة الطلبة السعوديين الدارسين بجامعة الإسكندرية بعرض مصور يُحاكي عمق العلاقات بين المملكة ومصر مع وضع صور للمدن الجامعية السعودية توضح تطورها إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية ومطبوعات عن "رؤية المملكة 2030 " .

وقد شارك الطلاب السعوديون بألوان شعبية من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية تمثّل كرم الضيافة السعودية وعرضوا أعمالا فوتوغرافية عن الآثار في المملكة وما يحمله بلدهم من إرث تاريخي عريق، إضافة إلى الموروث الشعبي من قيم الأصالة والتراث وذلك بإقامة جلسة عربية ناقلين بذلك إشراقة مهمة من ماضي أجدادهم، و(العرضة النجدية) هي أيقونة الفولكلور السعودي تجمع بين صهوة المجد وفرحة النصر .

وأكد ممثلو الملحقية الثقافية أن الطلاب في هذه الاحتفالية قدموا نموذجًا يعكس دور وزارة التعليم في رعايتها لأنشطتهم المختلفة ممثلة بالملحقية الثقافية، موضحًا أن "مشاركتهم هي إسهام في إبراز البعد الحضاري للمملكة والمحافظة على تراثها" .

مما يذكر أن يوم الجاليات العربية هو مناسبة سنوية في جامعة الإسكندرية ويعدّ نافذة على تقاليد وعادات الشعوب العربية مما يزاوج بين هذه الثقافات.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
04:05 PM

شاهد.. السعوديون ينقلون تراث المملكة في "يوم الجاليات" بجامعة الاسكندرية

تميزت بعرض مصور يُحاكي عمق العلاقات بين المملكة ومصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,365

شارك الطلبة السعوديون الدارسون بجامعة الإسكندرية في يوم الجاليات العربية الذي نظّمته كلية الطب بالجامعة بجناح خاص بدعم وإشراف وحضور من الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، وقنصل عام المملكة بالإسكندرية، المستشار يوسف بن صالح القهرة.

وتميزت مشاركة الطلبة السعوديين الدارسين بجامعة الإسكندرية بعرض مصور يُحاكي عمق العلاقات بين المملكة ومصر مع وضع صور للمدن الجامعية السعودية توضح تطورها إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية ومطبوعات عن "رؤية المملكة 2030 " .

وقد شارك الطلاب السعوديون بألوان شعبية من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية تمثّل كرم الضيافة السعودية وعرضوا أعمالا فوتوغرافية عن الآثار في المملكة وما يحمله بلدهم من إرث تاريخي عريق، إضافة إلى الموروث الشعبي من قيم الأصالة والتراث وذلك بإقامة جلسة عربية ناقلين بذلك إشراقة مهمة من ماضي أجدادهم، و(العرضة النجدية) هي أيقونة الفولكلور السعودي تجمع بين صهوة المجد وفرحة النصر .

وأكد ممثلو الملحقية الثقافية أن الطلاب في هذه الاحتفالية قدموا نموذجًا يعكس دور وزارة التعليم في رعايتها لأنشطتهم المختلفة ممثلة بالملحقية الثقافية، موضحًا أن "مشاركتهم هي إسهام في إبراز البعد الحضاري للمملكة والمحافظة على تراثها" .

مما يذكر أن يوم الجاليات العربية هو مناسبة سنوية في جامعة الإسكندرية ويعدّ نافذة على تقاليد وعادات الشعوب العربية مما يزاوج بين هذه الثقافات.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,327
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,989
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,138
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,250

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة