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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تواصل تفعيل برنامج المصليات المتنقلة

في المنتزهات والمولات التجارية

واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ تنفيذ برنامج المصليات المتنقلة في الحدائق والمتنزهات والمولات التجارية في الفترة المسائية، في إطار البرامج المقدمة من وكالة "الرئاسة العامة" للتوعية والتوجيه.

وتعد المصليات المتنقلة إحدى الوسائل التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة في الأماكن الحيوية التي يكثر فيها المتنزهون لإقامة الصلوات جماعة.

من جهته قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين: إن إدارة التوعية والتوجيه بالفرع اعتمدت خطة لتفعيل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض وبعض المحافظات التي يرتادها المتنزهون بكثافة في الإجازة الصيفية، وتستوعب أكثر من 200 مصلٍّ، ومزودة بمكبرات صوت لرفع الأذان ومواضئ ومطبوعات توعوية من إصدارات الرئاسة العامة.

وتأتي هذه البرامج ضمن مسارات خطط الرئاسة العامة للتوعوية، التي تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تواصل تفعيل برنامج المصليات المتنقلة
سبق

واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ تنفيذ برنامج المصليات المتنقلة في الحدائق والمتنزهات والمولات التجارية في الفترة المسائية، في إطار البرامج المقدمة من وكالة "الرئاسة العامة" للتوعية والتوجيه.

وتعد المصليات المتنقلة إحدى الوسائل التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة في الأماكن الحيوية التي يكثر فيها المتنزهون لإقامة الصلوات جماعة.

من جهته قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين: إن إدارة التوعية والتوجيه بالفرع اعتمدت خطة لتفعيل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض وبعض المحافظات التي يرتادها المتنزهون بكثافة في الإجازة الصيفية، وتستوعب أكثر من 200 مصلٍّ، ومزودة بمكبرات صوت لرفع الأذان ومواضئ ومطبوعات توعوية من إصدارات الرئاسة العامة.

وتأتي هذه البرامج ضمن مسارات خطط الرئاسة العامة للتوعوية، التي تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
05:44 PM

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تواصل تفعيل برنامج المصليات المتنقلة

في المنتزهات والمولات التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ تنفيذ برنامج المصليات المتنقلة في الحدائق والمتنزهات والمولات التجارية في الفترة المسائية، في إطار البرامج المقدمة من وكالة "الرئاسة العامة" للتوعية والتوجيه.

وتعد المصليات المتنقلة إحدى الوسائل التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة في الأماكن الحيوية التي يكثر فيها المتنزهون لإقامة الصلوات جماعة.

من جهته قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين: إن إدارة التوعية والتوجيه بالفرع اعتمدت خطة لتفعيل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض وبعض المحافظات التي يرتادها المتنزهون بكثافة في الإجازة الصيفية، وتستوعب أكثر من 200 مصلٍّ، ومزودة بمكبرات صوت لرفع الأذان ومواضئ ومطبوعات توعوية من إصدارات الرئاسة العامة.

وتأتي هذه البرامج ضمن مسارات خطط الرئاسة العامة للتوعوية، التي تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

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