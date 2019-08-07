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العثور على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة "متوفاة" والبحث جار عن الأب وأطفاله

جرفتهم سيول قوية إثر أمطار غزيرة ضربت جازان

عثرت فرق الدفاع المدني، اليوم، على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة؛ متوفاة، بعد أن جرفتها وأسرتها سيول قوية اجتاحت الوادي، إثر أمطار غزيرة ضربت المنطقة، اليوم، وما زال البحث عن باقي أفراد العائلة الأب وثلاثة أطفال.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني: عثر على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة، والمكونة من خمسة أفراد وهي: الزوجة، وبحالة وفاة، والبحث جار عن باقي المفقودين.

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العثور على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة "متوفاة" والبحث جار عن الأب وأطفاله
سبق

عثرت فرق الدفاع المدني، اليوم، على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة؛ متوفاة، بعد أن جرفتها وأسرتها سيول قوية اجتاحت الوادي، إثر أمطار غزيرة ضربت المنطقة، اليوم، وما زال البحث عن باقي أفراد العائلة الأب وثلاثة أطفال.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني: عثر على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة، والمكونة من خمسة أفراد وهي: الزوجة، وبحالة وفاة، والبحث جار عن باقي المفقودين.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:31 PM

العثور على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة "متوفاة" والبحث جار عن الأب وأطفاله

جرفتهم سيول قوية إثر أمطار غزيرة ضربت جازان

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فهد كاملي - جازان
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6,764

عثرت فرق الدفاع المدني، اليوم، على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة؛ متوفاة، بعد أن جرفتها وأسرتها سيول قوية اجتاحت الوادي، إثر أمطار غزيرة ضربت المنطقة، اليوم، وما زال البحث عن باقي أفراد العائلة الأب وثلاثة أطفال.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني: عثر على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة، والمكونة من خمسة أفراد وهي: الزوجة، وبحالة وفاة، والبحث جار عن باقي المفقودين.

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