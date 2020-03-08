السلطات العراقية تُغلق خمسة منافذ حدودية برية مع إيران

لمنع انتشار فيروس "كورونا" وأوقفت التبادل التجاري معها

أغلقت السلطات العراقية، ابتداء من اليوم وحتى منتصف الشهر الحالي، خمسة منافذ حدودية برية مع إيران؛ وهي: "الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي".



وأوقفت بذلك حركة التبادل التجاري مع إيران عبر هذه المنافذ؛ في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستحدث في العراق.



وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان صحفي، أن غلق المنافذ المذكورة سيستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي؛ تنفيذًا لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء.