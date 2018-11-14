أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تحذيراً للمنطقة الشرقية من حالة استمرار غزارة الأمطار المصحوبة بزخات من البرد، وتؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتتواصل حتى الثانية ظهراً.
الأرصاد تحذّر المنطقة الشرقية: أمطار غزيرة وبرد
قالت: تؤدي إلى جريان السيول وتستمر للثانية ظهراً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تحذيراً للمنطقة الشرقية من حالة استمرار غزارة الأمطار المصحوبة بزخات من البرد، وتؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتتواصل حتى الثانية ظهراً.
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الأرصاد تحذّر المنطقة الشرقية: أمطار غزيرة وبردصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-14
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
11:30 AM
الأرصاد تحذّر المنطقة الشرقية: أمطار غزيرة وبرد
قالت: تؤدي إلى جريان السيول وتستمر للثانية ظهراً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تحذيراً للمنطقة الشرقية من حالة استمرار غزارة الأمطار المصحوبة بزخات من البرد، وتؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتتواصل حتى الثانية ظهراً.
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