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الأرصاد تحذّر المنطقة الشرقية: أمطار غزيرة وبرد

قالت: تؤدي إلى جريان السيول وتستمر للثانية ظهراً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تحذيراً للمنطقة الشرقية من حالة استمرار غزارة الأمطار المصحوبة بزخات من البرد، وتؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتتواصل حتى الثانية ظهراً.

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الأرصاد تحذّر المنطقة الشرقية: أمطار غزيرة وبرد
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تحذيراً للمنطقة الشرقية من حالة استمرار غزارة الأمطار المصحوبة بزخات من البرد، وتؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتتواصل حتى الثانية ظهراً.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
11:30 AM

الأرصاد تحذّر المنطقة الشرقية: أمطار غزيرة وبرد

قالت: تؤدي إلى جريان السيول وتستمر للثانية ظهراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,458

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تحذيراً للمنطقة الشرقية من حالة استمرار غزارة الأمطار المصحوبة بزخات من البرد، وتؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتتواصل حتى الثانية ظهراً.

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