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إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالحرم المكي الشريف

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

وجاء توجيه الرئيس العام بإغلاق عدد من أبواب المسجد الحرام، استمراراً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالحرم المكي الشريف
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

وجاء توجيه الرئيس العام بإغلاق عدد من أبواب المسجد الحرام، استمراراً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
06:01 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:27 PM

إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالحرم المكي الشريف

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
7,158

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

وجاء توجيه الرئيس العام بإغلاق عدد من أبواب المسجد الحرام، استمراراً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

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