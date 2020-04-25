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"تعليم صبيا" تسلّم 62 مبنى تعليمياً لعدد من الجهات لتسكين العمالة الوافدة

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وضعت إدارة تعليم محافظة صبيا 62 مبنى تعليمياً تحت تصرف عددٍ من الجهات والقطاعات الحكومية في منطقة جازان؛ لتكون مراكز إيواء مؤقتة وسكناً للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات خلال فترة منع التجول، بهدف تقليل نسبة الازدحام داخل المجمعات السكنية للشركات التي يعملون فيها، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ أنه إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وضمن إسهامات الإدارة في نجاح خطط مواجهة أزمة كورونا، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الحكومية، تم تسليم 31 مبنى لأمانة المنطقة ممثلة في 13 بلدية، وتسليم 31 منشأة تعليمية للمديرية العامة للشؤون الصحية، إضافة إلى 55 عيادة صحية مدرسية مكتملة التجهيز.

ونوّه خرمي؛ بالقرارات والتوجيهات الحكيمة لخادم الحرميـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما تتضمنه من بُعد إنساني يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على ضمان سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكّد في ختام تصريحه أهمية استشعار الحس الوطني من قِبل الجميع بدورهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وكل ما فيه دعم ومساندة جهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية؛ الأمر الذي ظهر جلياً فيما تم من تنسيق وتعاون بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة، سائلاً -المولى القدير- أن يحفظ وطننا وقيادتنا وأهلنا من كل سوء ومكروه.

إدارة تعليم محافظة صبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم صبيا" تسلّم 62 مبنى تعليمياً لعدد من الجهات لتسكين العمالة الوافدة
سبق

وضعت إدارة تعليم محافظة صبيا 62 مبنى تعليمياً تحت تصرف عددٍ من الجهات والقطاعات الحكومية في منطقة جازان؛ لتكون مراكز إيواء مؤقتة وسكناً للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات خلال فترة منع التجول، بهدف تقليل نسبة الازدحام داخل المجمعات السكنية للشركات التي يعملون فيها، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ أنه إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وضمن إسهامات الإدارة في نجاح خطط مواجهة أزمة كورونا، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الحكومية، تم تسليم 31 مبنى لأمانة المنطقة ممثلة في 13 بلدية، وتسليم 31 منشأة تعليمية للمديرية العامة للشؤون الصحية، إضافة إلى 55 عيادة صحية مدرسية مكتملة التجهيز.

ونوّه خرمي؛ بالقرارات والتوجيهات الحكيمة لخادم الحرميـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما تتضمنه من بُعد إنساني يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على ضمان سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكّد في ختام تصريحه أهمية استشعار الحس الوطني من قِبل الجميع بدورهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وكل ما فيه دعم ومساندة جهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية؛ الأمر الذي ظهر جلياً فيما تم من تنسيق وتعاون بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة، سائلاً -المولى القدير- أن يحفظ وطننا وقيادتنا وأهلنا من كل سوء ومكروه.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:32 PM

"تعليم صبيا" تسلّم 62 مبنى تعليمياً لعدد من الجهات لتسكين العمالة الوافدة

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

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فهد كاملي - جازان
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وضعت إدارة تعليم محافظة صبيا 62 مبنى تعليمياً تحت تصرف عددٍ من الجهات والقطاعات الحكومية في منطقة جازان؛ لتكون مراكز إيواء مؤقتة وسكناً للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات خلال فترة منع التجول، بهدف تقليل نسبة الازدحام داخل المجمعات السكنية للشركات التي يعملون فيها، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ أنه إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وضمن إسهامات الإدارة في نجاح خطط مواجهة أزمة كورونا، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الحكومية، تم تسليم 31 مبنى لأمانة المنطقة ممثلة في 13 بلدية، وتسليم 31 منشأة تعليمية للمديرية العامة للشؤون الصحية، إضافة إلى 55 عيادة صحية مدرسية مكتملة التجهيز.

ونوّه خرمي؛ بالقرارات والتوجيهات الحكيمة لخادم الحرميـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما تتضمنه من بُعد إنساني يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على ضمان سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكّد في ختام تصريحه أهمية استشعار الحس الوطني من قِبل الجميع بدورهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وكل ما فيه دعم ومساندة جهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية؛ الأمر الذي ظهر جلياً فيما تم من تنسيق وتعاون بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة، سائلاً -المولى القدير- أن يحفظ وطننا وقيادتنا وأهلنا من كل سوء ومكروه.

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