إزالة 870 عقاراً بـ"نكاسة مكة"
عبدالرزاق البجالي
سبق
2022-02-15
تواصل الجهات المشاركة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ أعمال مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة بمكة.
وأزالت الجهات في المرحلة الحالية أكثر من 870 عقارًا على مساحة تتجاوز 52421 مترًا مربعًا من إجمالي المساحة المراد إزالتها، والمكونة من 226.780 مترًا مربعًا.
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:10 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:28 PM
إزالة 870 عقاراً بـ"نكاسة مكة"
ضمن مشروع تطوير المنطقة
تواصل الجهات المشاركة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ أعمال مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة بمكة.
وأزالت الجهات في المرحلة الحالية أكثر من 870 عقارًا على مساحة تتجاوز 52421 مترًا مربعًا من إجمالي المساحة المراد إزالتها، والمكونة من 226.780 مترًا مربعًا.