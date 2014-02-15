إزالة 870 عقاراً بـ"نكاسة مكة"

ضمن مشروع تطوير المنطقة

تواصل الجهات المشاركة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ أعمال مشروع تطوير منطقة قوز ‫النكاسة بمكة.

وأزالت الجهات في المرحلة الحالية أكثر من 870 عقارًا على مساحة تتجاوز 52421 مترًا مربعًا من إجمالي المساحة المراد إزالتها، والمكونة من 226.780 مترًا مربعًا.