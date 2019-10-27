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مقتل وجرح ١٦ في هجوم مسلح على حفل بـ"تكساس"

نائب رئيس مأمور مقاطعة هانت الأمريكية: المهاجِم طليق

قُتِل شخصان وأصيب 14 شخصاً آخرون في هجوم بسلاح ناري في حفل خارج الحرم الجامعي لجامعة "تكساس إيه آند إم"، حسب ما ذكر مسؤولون.

وقال بادي أوكسفورد نائب رئيس مأمور مقاطعة هانت إن إطلاق النار وقع قبل منتصف ليل السبت في غرينفيل، على بعد 24 كيلومتراً جنوب غرب حرم كلية التجارة.

وأشار "أكسفورد" إلى أن منفذ الهجوم ما يزال طليقاً. وفقا لـ"أسوشيتد برس".

جاء إطلاق النار في الوقت الذي تحتفل فيه الجامعة الواقعة شرق مدينة دالاس بعطلة العودة.

قال مسؤولو الجامعة وأكسفورد: إن الحدث وقع خلال حفل العودة، ولكن لم يكن حدثاً داخل الجامعة.

سلاح ناري جامعة تكساس

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل وجرح ١٦ في هجوم مسلح على حفل بـ"تكساس"
سبق

قُتِل شخصان وأصيب 14 شخصاً آخرون في هجوم بسلاح ناري في حفل خارج الحرم الجامعي لجامعة "تكساس إيه آند إم"، حسب ما ذكر مسؤولون.

وقال بادي أوكسفورد نائب رئيس مأمور مقاطعة هانت إن إطلاق النار وقع قبل منتصف ليل السبت في غرينفيل، على بعد 24 كيلومتراً جنوب غرب حرم كلية التجارة.

وأشار "أكسفورد" إلى أن منفذ الهجوم ما يزال طليقاً. وفقا لـ"أسوشيتد برس".

جاء إطلاق النار في الوقت الذي تحتفل فيه الجامعة الواقعة شرق مدينة دالاس بعطلة العودة.

قال مسؤولو الجامعة وأكسفورد: إن الحدث وقع خلال حفل العودة، ولكن لم يكن حدثاً داخل الجامعة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
02:35 PM

مقتل وجرح ١٦ في هجوم مسلح على حفل بـ"تكساس"

نائب رئيس مأمور مقاطعة هانت الأمريكية: المهاجِم طليق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل شخصان وأصيب 14 شخصاً آخرون في هجوم بسلاح ناري في حفل خارج الحرم الجامعي لجامعة "تكساس إيه آند إم"، حسب ما ذكر مسؤولون.

وقال بادي أوكسفورد نائب رئيس مأمور مقاطعة هانت إن إطلاق النار وقع قبل منتصف ليل السبت في غرينفيل، على بعد 24 كيلومتراً جنوب غرب حرم كلية التجارة.

وأشار "أكسفورد" إلى أن منفذ الهجوم ما يزال طليقاً. وفقا لـ"أسوشيتد برس".

جاء إطلاق النار في الوقت الذي تحتفل فيه الجامعة الواقعة شرق مدينة دالاس بعطلة العودة.

قال مسؤولو الجامعة وأكسفورد: إن الحدث وقع خلال حفل العودة، ولكن لم يكن حدثاً داخل الجامعة.

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