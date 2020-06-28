متصل يسأل عن أداء صلاة الجمعة بالمنزل خشية كورونا.. و"المطلق": يجوز بشرط

قال: الناس الآن يصلون بالشوارع.. وما في مسجد إلا والناس يصلون حوله في الشمس

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز الاستماع للخطبة وصلاة الجمعة متابعة مع الإمام من المنزل مادام المصلي جاراً للمسجد وليس متقدماً عليه، مشيراً إلى أن الناس الآن يصلون في الشوارع.

جاء ذلك في ردّه على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على أثير إذاعة نداء الإسلام، سأله قائلاً: "أنا من جوار المسجد وأسمع خطبة الجمعة من داخل البيت خشية من فيروس كورونا، فهل يجوز لي الاستماع لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة متابعة مع الإمام من المنزل؟"؛ حيث أجابه المطلق: "نعم يجوز ما دمت جار المسجد ولست متقدماً عليه، لأن الناس الآن يصلون في الشوارع، الآن ما في مسجد إلا والنَّاس يصلون في الشمس وفي الشوارع، فاذا أنت من جيران المسجد ولست متقدماً عليه وقريب من المسجد، يجوز لك أن تصلي في بيتك".