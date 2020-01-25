النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غاز المدفأة" يقتل عائلة أردنية من 6 أفراد

الدفاع المدني يحث على "الاستخدام الآمن للمدافئ"

في حادثة تدق جرس تحذير، توفي ستة أشخاص من أسرة أردنية واحدة، السبت، على إثر الاختناق داخل منزلهم في محافظة الكرك جنوبي البلاد، من جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز، أثناء النوم.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، أن كوادر الإسعاف تعاملت مساء السبت مع وفاة الأشخاص الستة، أثناء نومهم، في منطقة سول بمحافظة الكرك، على بعد 118 كيلومترًا جنوبي عمان.

وأضاف أن "فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفين، وهم الأم والأب وأطفالهم الأربعة إلى مستشفيي الكرك الحكومي والأمير علي العسكري".

وحث العمرو المواطنين على "ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم".

وغالبًا ما تقع حوادث من هذا النوع في الأردن، حيث تلجأ العديد من الأسر إلى استخدام المدافئ النفطية والغازية منخفضة الكلفة وتركها تعمل أثناء نومهم.

ويشهد الأردن منذ أيام منخفضًا جويًا أدى إلى هبوط كبير في درجات الحرارة خلال فترة الليل.

الأردن الدفايات مدفأة الغاز

الرئيسية/ محطات

اعلان
"غاز المدفأة" يقتل عائلة أردنية من 6 أفراد
سبق

في حادثة تدق جرس تحذير، توفي ستة أشخاص من أسرة أردنية واحدة، السبت، على إثر الاختناق داخل منزلهم في محافظة الكرك جنوبي البلاد، من جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز، أثناء النوم.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، أن كوادر الإسعاف تعاملت مساء السبت مع وفاة الأشخاص الستة، أثناء نومهم، في منطقة سول بمحافظة الكرك، على بعد 118 كيلومترًا جنوبي عمان.

وأضاف أن "فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفين، وهم الأم والأب وأطفالهم الأربعة إلى مستشفيي الكرك الحكومي والأمير علي العسكري".

وحث العمرو المواطنين على "ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم".

وغالبًا ما تقع حوادث من هذا النوع في الأردن، حيث تلجأ العديد من الأسر إلى استخدام المدافئ النفطية والغازية منخفضة الكلفة وتركها تعمل أثناء نومهم.

ويشهد الأردن منذ أيام منخفضًا جويًا أدى إلى هبوط كبير في درجات الحرارة خلال فترة الليل.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
09:19 PM

"غاز المدفأة" يقتل عائلة أردنية من 6 أفراد

الدفاع المدني يحث على "الاستخدام الآمن للمدافئ"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
9,007

في حادثة تدق جرس تحذير، توفي ستة أشخاص من أسرة أردنية واحدة، السبت، على إثر الاختناق داخل منزلهم في محافظة الكرك جنوبي البلاد، من جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز، أثناء النوم.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، أن كوادر الإسعاف تعاملت مساء السبت مع وفاة الأشخاص الستة، أثناء نومهم، في منطقة سول بمحافظة الكرك، على بعد 118 كيلومترًا جنوبي عمان.

وأضاف أن "فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفين، وهم الأم والأب وأطفالهم الأربعة إلى مستشفيي الكرك الحكومي والأمير علي العسكري".

وحث العمرو المواطنين على "ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم".

وغالبًا ما تقع حوادث من هذا النوع في الأردن، حيث تلجأ العديد من الأسر إلى استخدام المدافئ النفطية والغازية منخفضة الكلفة وتركها تعمل أثناء نومهم.

ويشهد الأردن منذ أيام منخفضًا جويًا أدى إلى هبوط كبير في درجات الحرارة خلال فترة الليل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,343
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,175
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,606
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,275

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة