احتفل الشاب نايف بن علي عقيلي بمناسبة عقد قرانه على كريمة المرحوم عسر عواك الضامري وسط حضور عدد من الأهل والأقارب بمدينة الدمام.
"العقيلي" يحتفل بعقد قرانه بالدمام
احتفل الشاب نايف بن علي عقيلي بمناسبة عقد قرانه على كريمة المرحوم عسر عواك الضامري وسط حضور عدد من الأهل والأقارب بمدينة الدمام.
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"العقيلي" يحتفل بعقد قرانه بالدمامصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-03-30
30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
09:11 PM
"العقيلي" يحتفل بعقد قرانه بالدمام
احتفل الشاب نايف بن علي عقيلي بمناسبة عقد قرانه على كريمة المرحوم عسر عواك الضامري وسط حضور عدد من الأهل والأقارب بمدينة الدمام.
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