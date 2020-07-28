النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

"الطائف" الأكثر إصابة بكورونا بين مدن المملكة.. اليوم

سجلت 183 حالة جديدة.. والإجمالي يبلغ 9.796

تصدّرت "الطائف" قائمة إصابات فيروس كورونا بالمملكة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الطائف اليوم 183 إصابة جديدة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بها 9.796 إصابة منذُ بدء الجائحة.

هذا وبلغت حالات التعافي لديها من جراء الفيروس 7757 حالة، بعد تسجيلها 65 حالة تعافٍ جديدة، بدون تسجيل حالات وفاة - ولله الحمد، فيما لا زالت 1958 حالة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها حالات نشطة مُصابة بالفيروس

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الطائف" الأكثر إصابة بكورونا بين مدن المملكة.. اليوم
سبق

تصدّرت "الطائف" قائمة إصابات فيروس كورونا بالمملكة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الطائف اليوم 183 إصابة جديدة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بها 9.796 إصابة منذُ بدء الجائحة.

هذا وبلغت حالات التعافي لديها من جراء الفيروس 7757 حالة، بعد تسجيلها 65 حالة تعافٍ جديدة، بدون تسجيل حالات وفاة - ولله الحمد، فيما لا زالت 1958 حالة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها حالات نشطة مُصابة بالفيروس

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:33 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:27 PM

"الطائف" الأكثر إصابة بكورونا بين مدن المملكة.. اليوم

سجلت 183 حالة جديدة.. والإجمالي يبلغ 9.796

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
2,682

تصدّرت "الطائف" قائمة إصابات فيروس كورونا بالمملكة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الطائف اليوم 183 إصابة جديدة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بها 9.796 إصابة منذُ بدء الجائحة.

هذا وبلغت حالات التعافي لديها من جراء الفيروس 7757 حالة، بعد تسجيلها 65 حالة تعافٍ جديدة، بدون تسجيل حالات وفاة - ولله الحمد، فيما لا زالت 1958 حالة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها حالات نشطة مُصابة بالفيروس

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,249

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة