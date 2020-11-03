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"التعاون الإسلامي" تندّد بالهجوم الإرهابي في وسط فيينا

أكّدت موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب

ندّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، بالهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وقدّمت الأمانة العامة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

وأكّدت المنظمة مجدداً موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع.

منظمة التعاون الإسلامي

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"التعاون الإسلامي" تندّد بالهجوم الإرهابي في وسط فيينا
سبق

ندّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، بالهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وقدّمت الأمانة العامة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

وأكّدت المنظمة مجدداً موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
11:11 AM

"التعاون الإسلامي" تندّد بالهجوم الإرهابي في وسط فيينا

أكّدت موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ندّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، بالهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وقدّمت الأمانة العامة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

وأكّدت المنظمة مجدداً موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع.

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