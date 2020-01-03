النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استهدفهم "تحالف الشرعية" .. تكتم "حوثي" لإخفاء مصرع قيادات بارزة وهنا 4 أسماء

أجّلت إعلان قتلهم خوفاً من انهيار صفوفها بعد تراجع عدد من أبناء القبائل عنهم

تكتمت ميليشيات الحوثي على مصرع قيادات في الجماعة الإرهابية، بعد استهدافها من قِبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأسبوع الماضي، وأجّلت إعلان مصرعهم خوفاً من انهيار صفوفها بعد تراجع عددٍ من أبناء القبائل عن صفوفها.

ووفقاً لمعلومات نشرتها وسائل إعلام يمنية، فإن الصرعى هم: سليم النعمان، وأحمد محمد الخزان، والقيادي علي حسين الأسطى، والقيادي حمزة شمسان الذي يُدعى كرار، والقيادي عبدالعزيز محمد سلامة، والقيادي عبدالله هميس.

ميليشيات الحوثي قيادات في الجماعة الإرهابية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استهدفهم "تحالف الشرعية" .. تكتم "حوثي" لإخفاء مصرع قيادات بارزة وهنا 4 أسماء
سبق

تكتمت ميليشيات الحوثي على مصرع قيادات في الجماعة الإرهابية، بعد استهدافها من قِبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأسبوع الماضي، وأجّلت إعلان مصرعهم خوفاً من انهيار صفوفها بعد تراجع عددٍ من أبناء القبائل عن صفوفها.

ووفقاً لمعلومات نشرتها وسائل إعلام يمنية، فإن الصرعى هم: سليم النعمان، وأحمد محمد الخزان، والقيادي علي حسين الأسطى، والقيادي حمزة شمسان الذي يُدعى كرار، والقيادي عبدالعزيز محمد سلامة، والقيادي عبدالله هميس.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
03:53 PM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:20 PM

استهدفهم "تحالف الشرعية" .. تكتم "حوثي" لإخفاء مصرع قيادات بارزة وهنا 4 أسماء

أجّلت إعلان قتلهم خوفاً من انهيار صفوفها بعد تراجع عدد من أبناء القبائل عنهم

A A A
محمد المواسي - الرياض
4
7,066

تكتمت ميليشيات الحوثي على مصرع قيادات في الجماعة الإرهابية، بعد استهدافها من قِبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأسبوع الماضي، وأجّلت إعلان مصرعهم خوفاً من انهيار صفوفها بعد تراجع عددٍ من أبناء القبائل عن صفوفها.

ووفقاً لمعلومات نشرتها وسائل إعلام يمنية، فإن الصرعى هم: سليم النعمان، وأحمد محمد الخزان، والقيادي علي حسين الأسطى، والقيادي حمزة شمسان الذي يُدعى كرار، والقيادي عبدالعزيز محمد سلامة، والقيادي عبدالله هميس.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة