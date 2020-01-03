استهدفهم "تحالف الشرعية" .. تكتم "حوثي" لإخفاء مصرع قيادات بارزة وهنا 4 أسماء

أجّلت إعلان قتلهم خوفاً من انهيار صفوفها بعد تراجع عدد من أبناء القبائل عنهم

تكتمت ميليشيات الحوثي على مصرع قيادات في الجماعة الإرهابية، بعد استهدافها من قِبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأسبوع الماضي، وأجّلت إعلان مصرعهم خوفاً من انهيار صفوفها بعد تراجع عددٍ من أبناء القبائل عن صفوفها.

ووفقاً لمعلومات نشرتها وسائل إعلام يمنية، فإن الصرعى هم: سليم النعمان، وأحمد محمد الخزان، والقيادي علي حسين الأسطى، والقيادي حمزة شمسان الذي يُدعى كرار، والقيادي عبدالعزيز محمد سلامة، والقيادي عبدالله هميس.