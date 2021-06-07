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عن اللقاح.. رسالة هامة من مدير "تعليم الأفلاج" لقادة مدارس المحافظة

قال ضمنها: نحن في مرحلة حاسمة وبحاجة للتضامن والعودة للحياة الطبيعية

وجّه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، رسالة لكافة قادة وقائدات المدارس، أكد خلالها ضرورة حث جميع منسوبي المدارس على أخذ لقاح كورونا؛ وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية ولضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وقال "آل مغيرة" في رسالته: "إنفاذًا للتوجيهات السامية ولضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات -إن شاء الله تعالى- آمل منكم، وقد عودتمونا دائمًا في كل المواقف والظروف والأحوال، بالمبادرة والالتزام بالتوجيهات التي ترد من الجهات العليا، وتذكير منسوبيكم وحثهم المستمر على أخذ اللقاح الخاص بكورونا الذي سيكون ضمن الإجراءات الاحترازية لدخول العاملين للمؤسسات التعليمية والمتعاملين معها خلال الأيام القليلة القادمة".

وتابع: زملائي الكرام: إننا اليوم أمام واجب وطني لحماية المجتمع، وفي مرحلة حاسمة، وبحاجة ماسة لتضامن الجميع ودعمهم ومساندتهم، وأخذنا اللقاح ليس مجرد عمل صائب فحسب؛ إنما هو من أفضل ما يمكن فعله لأجل السيطرة على الجائحة، وبدون ذلك سنبقى بعيدين عن بلوغ الهدف، والدولة -وفقها الله- وفّرت كل ما من شأنه المحافظة على حياة المواطن والمقيم، وتقع علينا كأفراد مسؤولية المحافظة على صحة وسلامة الآخرين، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة -أيدها الله- للوصول إلى مرحلة التعافي.

واختتم رسالته مشيدًا بجهود المدارس التي وصل تحصينها إلى 100%؛ داعيًا بقية المدارس لمواصلة الجهود وحث الخطى لإكمال نسبة التحصين في كل المدارس الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن اللقاح.. رسالة هامة من مدير "تعليم الأفلاج" لقادة مدارس المحافظة
سبق

وجّه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، رسالة لكافة قادة وقائدات المدارس، أكد خلالها ضرورة حث جميع منسوبي المدارس على أخذ لقاح كورونا؛ وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية ولضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وقال "آل مغيرة" في رسالته: "إنفاذًا للتوجيهات السامية ولضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات -إن شاء الله تعالى- آمل منكم، وقد عودتمونا دائمًا في كل المواقف والظروف والأحوال، بالمبادرة والالتزام بالتوجيهات التي ترد من الجهات العليا، وتذكير منسوبيكم وحثهم المستمر على أخذ اللقاح الخاص بكورونا الذي سيكون ضمن الإجراءات الاحترازية لدخول العاملين للمؤسسات التعليمية والمتعاملين معها خلال الأيام القليلة القادمة".

وتابع: زملائي الكرام: إننا اليوم أمام واجب وطني لحماية المجتمع، وفي مرحلة حاسمة، وبحاجة ماسة لتضامن الجميع ودعمهم ومساندتهم، وأخذنا اللقاح ليس مجرد عمل صائب فحسب؛ إنما هو من أفضل ما يمكن فعله لأجل السيطرة على الجائحة، وبدون ذلك سنبقى بعيدين عن بلوغ الهدف، والدولة -وفقها الله- وفّرت كل ما من شأنه المحافظة على حياة المواطن والمقيم، وتقع علينا كأفراد مسؤولية المحافظة على صحة وسلامة الآخرين، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة -أيدها الله- للوصول إلى مرحلة التعافي.

واختتم رسالته مشيدًا بجهود المدارس التي وصل تحصينها إلى 100%؛ داعيًا بقية المدارس لمواصلة الجهود وحث الخطى لإكمال نسبة التحصين في كل المدارس الأخرى.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
01:39 PM

عن اللقاح.. رسالة هامة من مدير "تعليم الأفلاج" لقادة مدارس المحافظة

قال ضمنها: نحن في مرحلة حاسمة وبحاجة للتضامن والعودة للحياة الطبيعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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1,986

وجّه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، رسالة لكافة قادة وقائدات المدارس، أكد خلالها ضرورة حث جميع منسوبي المدارس على أخذ لقاح كورونا؛ وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية ولضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وقال "آل مغيرة" في رسالته: "إنفاذًا للتوجيهات السامية ولضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات -إن شاء الله تعالى- آمل منكم، وقد عودتمونا دائمًا في كل المواقف والظروف والأحوال، بالمبادرة والالتزام بالتوجيهات التي ترد من الجهات العليا، وتذكير منسوبيكم وحثهم المستمر على أخذ اللقاح الخاص بكورونا الذي سيكون ضمن الإجراءات الاحترازية لدخول العاملين للمؤسسات التعليمية والمتعاملين معها خلال الأيام القليلة القادمة".

وتابع: زملائي الكرام: إننا اليوم أمام واجب وطني لحماية المجتمع، وفي مرحلة حاسمة، وبحاجة ماسة لتضامن الجميع ودعمهم ومساندتهم، وأخذنا اللقاح ليس مجرد عمل صائب فحسب؛ إنما هو من أفضل ما يمكن فعله لأجل السيطرة على الجائحة، وبدون ذلك سنبقى بعيدين عن بلوغ الهدف، والدولة -وفقها الله- وفّرت كل ما من شأنه المحافظة على حياة المواطن والمقيم، وتقع علينا كأفراد مسؤولية المحافظة على صحة وسلامة الآخرين، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة -أيدها الله- للوصول إلى مرحلة التعافي.

واختتم رسالته مشيدًا بجهود المدارس التي وصل تحصينها إلى 100%؛ داعيًا بقية المدارس لمواصلة الجهود وحث الخطى لإكمال نسبة التحصين في كل المدارس الأخرى.

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