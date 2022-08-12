محمد نور مطالباً: حاسبوا الإدارات السابقة.. اللاعبون لا ذنب لهم

قال لاعب وقائد فريق الاتحاد السابق محمد نور: إن ما يحدث لفريقه هذا الموسم أمر محزن، مؤكداً أن حملات شرسة يتعرض لها الفريق، مطالباً في ذات الوقت بمحاسبة جميع من مر على النادي منذ 8 أعوام، قبل أن يوجه رسالة للاعبين بعدم الاكتراث للإحباطات التي تمارس ضدهم، والتركيز فقط داخل الملعب.



وأشار نور إلى عدد من القضايا الاتحادية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وقال: «لاحظت العديد من النقاد حينما يتطرق إلى الاتحاد الأيام الماضية، يقسو على اللاعبين، ولكن ما يحدث ليس بوليد اللحظة، فهذا بدأ منذ 7 أو 8 أعوام، وإن كانوا يبحثون عن الأسباب فعليهم محاسبة من سبق».



وأضاف: «نادي الاتحاد يتعرض لحملات أستغربها، وهناك أشخاص يتصنعون الاهتمام بالاتحاد وهم لا ينتمون إليه، وعلينا أن نضع تركيزنا على الفريق، والأوضاع التي تحيط به حالياً، ونقف معه، بإمداد الجميع بالروح المعنوية، فما نشاهده الآن إحباط يسود الشارع، وذلك سينعكس سلباً على اللاعبين والإدارة».



واستطرد: "ما أقوله ليس دفاعاً عن الإدارة أو خلافه، ولكن علينا إيجاد الحلول، وأنا متيقن أن المشكلة الأولى نابعة تكمن لدينا، وليست خارجية، ورسالتي للاعبين: واصلوا العمل والمحاولات ولا تيأسوا، وهذه مرحلة وسوف تمضي، ولا أظن أننا سنمر بمثل هذه الظروف مرة أخرى، فقط تفاءلوا واتركوا التشاؤم".



واختتم نور: "حينما نتحدث عن الاتحاد فنحن نستذكر عملاقًا لا يقل عن الأول أو الثاني في الكرة السعودية، فهو دائماً بين الثلاثة الأهم تاريخياً".