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وزير خارجية أمريكا ينشر فيديو "فرحة" العراقيين بمقتل "سليماني"

قال: "العراقيون.. العراقيون.. يرقصون في الشوارع للحرية"

أعاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ نشر مقطع فيديو يظهر "رقص" العراقيين في الشوارع في أعقاب إعلان مقتل اللواء قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في تغريدة لبومبيو؛ على صفحته بـ "تويتر"، بتعليق قال فيه: "العراقيون.. العراقيون.. يرقصون في الشوارع للحرية شاكرين أن الجنرال سليماني؛ لم يعد (موجوداً)".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاجون" قد أعلنت أن الجيش الأمريكي، وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب؛ نفّذ الضربة التي قتلت سليماني؛ لافتة إلى أن الأخير "كان منخرطاً بصورة نشطة في تطوير خُطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة.. الجنرال سليماني؛ وفيلق القدس، مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني؛ وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أيّ خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في اتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم".

مايك بومبيو مقتل قاسم سليماني فيلق القدس

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير خارجية أمريكا ينشر فيديو "فرحة" العراقيين بمقتل "سليماني"
سبق

أعاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ نشر مقطع فيديو يظهر "رقص" العراقيين في الشوارع في أعقاب إعلان مقتل اللواء قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في تغريدة لبومبيو؛ على صفحته بـ "تويتر"، بتعليق قال فيه: "العراقيون.. العراقيون.. يرقصون في الشوارع للحرية شاكرين أن الجنرال سليماني؛ لم يعد (موجوداً)".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاجون" قد أعلنت أن الجيش الأمريكي، وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب؛ نفّذ الضربة التي قتلت سليماني؛ لافتة إلى أن الأخير "كان منخرطاً بصورة نشطة في تطوير خُطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة.. الجنرال سليماني؛ وفيلق القدس، مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني؛ وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أيّ خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في اتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم".

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
12:00 PM

وزير خارجية أمريكا ينشر فيديو "فرحة" العراقيين بمقتل "سليماني"

قال: "العراقيون.. العراقيون.. يرقصون في الشوارع للحرية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,475

أعاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ نشر مقطع فيديو يظهر "رقص" العراقيين في الشوارع في أعقاب إعلان مقتل اللواء قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في تغريدة لبومبيو؛ على صفحته بـ "تويتر"، بتعليق قال فيه: "العراقيون.. العراقيون.. يرقصون في الشوارع للحرية شاكرين أن الجنرال سليماني؛ لم يعد (موجوداً)".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاجون" قد أعلنت أن الجيش الأمريكي، وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب؛ نفّذ الضربة التي قتلت سليماني؛ لافتة إلى أن الأخير "كان منخرطاً بصورة نشطة في تطوير خُطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة.. الجنرال سليماني؛ وفيلق القدس، مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني؛ وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أيّ خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في اتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم".

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