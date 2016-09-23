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"جمعية تطوير" تقيم لقاء تعريفيًّا وتشارك في اليوم الوطني

بحضور عدد من وجهاء المجتمع ورجال الأعمال والإعلام

أقامت جمعية تطوير لخدمة الأحياء مساء أمس الثلاثاء بحي لبن لقاءً تعريفيًا بالجمعية واحتفاءً باليوم الوطني حضره عددٌ من وجهاء المجتمع ورجال الأعمال والإعلام.

وفي بداية اللقاء، ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نهار العتيبي كلمة رحب فيها بالحضور وبين مراحل تأسيس وإنشاء الجمعية منذُ الفكرة الأولى من تأسيسها حتى رأت النور في الأشهر الماضية، والعمل الدؤوب التي تقوم به ومهامها وأهدافها وتشكيل مجلس إدارتها.

وتلا ذلك كلمة المشرف على الشؤون المالية بالجمعية محمد الحبردي، بعدها شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا تم عرضه عبر الشاشة عن إنجازات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ.

يُذكر أن الجمعية تأسست في شهر رجب لعام 1442هـ بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية وتهدف إلى المساهمة في توفير الخدمات العامة والخدمات البلدية، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع للمحافظة على المرافق العامة.

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"جمعية تطوير" تقيم لقاء تعريفيًّا وتشارك في اليوم الوطني
سبق

أقامت جمعية تطوير لخدمة الأحياء مساء أمس الثلاثاء بحي لبن لقاءً تعريفيًا بالجمعية واحتفاءً باليوم الوطني حضره عددٌ من وجهاء المجتمع ورجال الأعمال والإعلام.

وفي بداية اللقاء، ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نهار العتيبي كلمة رحب فيها بالحضور وبين مراحل تأسيس وإنشاء الجمعية منذُ الفكرة الأولى من تأسيسها حتى رأت النور في الأشهر الماضية، والعمل الدؤوب التي تقوم به ومهامها وأهدافها وتشكيل مجلس إدارتها.

وتلا ذلك كلمة المشرف على الشؤون المالية بالجمعية محمد الحبردي، بعدها شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا تم عرضه عبر الشاشة عن إنجازات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ.

يُذكر أن الجمعية تأسست في شهر رجب لعام 1442هـ بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية وتهدف إلى المساهمة في توفير الخدمات العامة والخدمات البلدية، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع للمحافظة على المرافق العامة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
10:31 PM

"جمعية تطوير" تقيم لقاء تعريفيًّا وتشارك في اليوم الوطني

بحضور عدد من وجهاء المجتمع ورجال الأعمال والإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت جمعية تطوير لخدمة الأحياء مساء أمس الثلاثاء بحي لبن لقاءً تعريفيًا بالجمعية واحتفاءً باليوم الوطني حضره عددٌ من وجهاء المجتمع ورجال الأعمال والإعلام.

وفي بداية اللقاء، ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نهار العتيبي كلمة رحب فيها بالحضور وبين مراحل تأسيس وإنشاء الجمعية منذُ الفكرة الأولى من تأسيسها حتى رأت النور في الأشهر الماضية، والعمل الدؤوب التي تقوم به ومهامها وأهدافها وتشكيل مجلس إدارتها.

وتلا ذلك كلمة المشرف على الشؤون المالية بالجمعية محمد الحبردي، بعدها شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا تم عرضه عبر الشاشة عن إنجازات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ.

يُذكر أن الجمعية تأسست في شهر رجب لعام 1442هـ بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية وتهدف إلى المساهمة في توفير الخدمات العامة والخدمات البلدية، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع للمحافظة على المرافق العامة.

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