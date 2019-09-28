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الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة في موريتانيا تتجاوز 100 عملية قسطرة

أجرت 17 جراحة قلب مفتوح

تجاوزت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في سابع أيامها حاجز الـ103 عمليات قسطرة تداخلية و17 جراحة قلب مفتوح للمرضى الموريتانيين، في إنجازٍ طبي سعودي إنساني يهدف للتخفيف من آلام المصابين والتخفيف من معاناة أسرهم، وذلك في مستشفى المركز الوطني لأمراض القلب في العاصمة نواكشوط.


وأكد عضو الفريق الطبي التطوعي للحملة وأخصائي تروية القلب عماد كشميري أن ما جرى إنجازه من عدد لعمليات القسطرة وجراحات للقلب المفتوح في أسبوع يعادل عمل عام كامل في موريتانيا.

وأضاف أنه بالرغم من قلة الإمكانيات التجهيزية بالمستشفى إلا أن الفريق الطبي السعودي تمكن من إجراء اللازم والتدخل الإنساني لعمليات جراحية وقسطرة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة ويصعب علاجهم داخل الدولة وخارجها.

وقال كشميري: "كان عدد العمليات المقرر للحملة 70 عملية قسطرة تداخلية و15 جراحة قلب مفتوح، إلا أن الحاجة الإنسانية الصعبة للمرضى الأشقاء بموريتانيا استدعت مضاعفة الجهود بإجراء أكبر عدد ممكن من العمليات".

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الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة في موريتانيا تتجاوز 100 عملية قسطرة
سبق

تجاوزت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في سابع أيامها حاجز الـ103 عمليات قسطرة تداخلية و17 جراحة قلب مفتوح للمرضى الموريتانيين، في إنجازٍ طبي سعودي إنساني يهدف للتخفيف من آلام المصابين والتخفيف من معاناة أسرهم، وذلك في مستشفى المركز الوطني لأمراض القلب في العاصمة نواكشوط.


وأكد عضو الفريق الطبي التطوعي للحملة وأخصائي تروية القلب عماد كشميري أن ما جرى إنجازه من عدد لعمليات القسطرة وجراحات للقلب المفتوح في أسبوع يعادل عمل عام كامل في موريتانيا.

وأضاف أنه بالرغم من قلة الإمكانيات التجهيزية بالمستشفى إلا أن الفريق الطبي السعودي تمكن من إجراء اللازم والتدخل الإنساني لعمليات جراحية وقسطرة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة ويصعب علاجهم داخل الدولة وخارجها.

وقال كشميري: "كان عدد العمليات المقرر للحملة 70 عملية قسطرة تداخلية و15 جراحة قلب مفتوح، إلا أن الحاجة الإنسانية الصعبة للمرضى الأشقاء بموريتانيا استدعت مضاعفة الجهود بإجراء أكبر عدد ممكن من العمليات".

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
06:31 PM

الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة في موريتانيا تتجاوز 100 عملية قسطرة

أجرت 17 جراحة قلب مفتوح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
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تجاوزت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في سابع أيامها حاجز الـ103 عمليات قسطرة تداخلية و17 جراحة قلب مفتوح للمرضى الموريتانيين، في إنجازٍ طبي سعودي إنساني يهدف للتخفيف من آلام المصابين والتخفيف من معاناة أسرهم، وذلك في مستشفى المركز الوطني لأمراض القلب في العاصمة نواكشوط.


وأكد عضو الفريق الطبي التطوعي للحملة وأخصائي تروية القلب عماد كشميري أن ما جرى إنجازه من عدد لعمليات القسطرة وجراحات للقلب المفتوح في أسبوع يعادل عمل عام كامل في موريتانيا.

وأضاف أنه بالرغم من قلة الإمكانيات التجهيزية بالمستشفى إلا أن الفريق الطبي السعودي تمكن من إجراء اللازم والتدخل الإنساني لعمليات جراحية وقسطرة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة ويصعب علاجهم داخل الدولة وخارجها.

وقال كشميري: "كان عدد العمليات المقرر للحملة 70 عملية قسطرة تداخلية و15 جراحة قلب مفتوح، إلا أن الحاجة الإنسانية الصعبة للمرضى الأشقاء بموريتانيا استدعت مضاعفة الجهود بإجراء أكبر عدد ممكن من العمليات".

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