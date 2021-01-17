النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

مذكرة تفاهم تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للجهتين وتوظيف إمكاناتهما وخبراتهما

وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل المشتركة؛ بهدف تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وإتاحة التدريب ومشاركة المعلومات.

وسيسهم توقيع هذه المذكرة في تحقيق الأهداف الوطنية للجهتين، وتوظيف إمكاناتهما وخبراتهما، حيث ستعمل الهيئة بموجب المذكرة على تقديم الدعم اللازم للوكالة لتمكينها من تنفيذ ما يصدر من تشريعات متعلقة بالأمن السيبراني من الهيئة، وكذلك التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وكان محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، قد وقعا المذكرة في وقت سابق.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما
سبق

وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل المشتركة؛ بهدف تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وإتاحة التدريب ومشاركة المعلومات.

وسيسهم توقيع هذه المذكرة في تحقيق الأهداف الوطنية للجهتين، وتوظيف إمكاناتهما وخبراتهما، حيث ستعمل الهيئة بموجب المذكرة على تقديم الدعم اللازم للوكالة لتمكينها من تنفيذ ما يصدر من تشريعات متعلقة بالأمن السيبراني من الهيئة، وكذلك التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وكان محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، قد وقعا المذكرة في وقت سابق.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
03:16 PM

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

مذكرة تفاهم تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للجهتين وتوظيف إمكاناتهما وخبراتهما

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
175

وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل المشتركة؛ بهدف تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وإتاحة التدريب ومشاركة المعلومات.

وسيسهم توقيع هذه المذكرة في تحقيق الأهداف الوطنية للجهتين، وتوظيف إمكاناتهما وخبراتهما، حيث ستعمل الهيئة بموجب المذكرة على تقديم الدعم اللازم للوكالة لتمكينها من تنفيذ ما يصدر من تشريعات متعلقة بالأمن السيبراني من الهيئة، وكذلك التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وكان محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، قد وقعا المذكرة في وقت سابق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,796
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,818

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة