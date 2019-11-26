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القطيف.. نزع ملكية 68 عقاراً في "عنك" لتنظيم شوارع الملك عبدالعزيز

لتأهيلها وتطويرها ليتناسب مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة

بدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع ملكية 68 عقاراً في مدينة عنك بمحافظة القطيف؛ لصالح تنظيم مسار شارع عرض (30م) والممتد من شارع الملك عبدالعزيز حتى التقائه بشارع عبدالرحمن بن عوف شرقاً بمدينة عنك، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على بدء الإجراءات.

وأعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية لموافقته على بدء إجراءات نزع ملكية 68 عقاراً في مدينة عنك بمحافظة القطيف، منوهاً بالدعم الذي تتلقاه أمانة المنطقة الشرقية من قبله في مختلف المشاريع التنموية والبرامج الخدمية.

من جهته، أضاف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية، وتخل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة.

ودعا "الحسيني" المواطنين أصحاب العقارات التي تقع على هذه الشوارع إحضار الوثائق المطلوبة وهي: (صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة "إن وُجِدت" مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وُجِدت، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة "إن وُجِد" مع الأصل).

أمانة المنطقة الشرقية محافظة القطيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القطيف.. نزع ملكية 68 عقاراً في "عنك" لتنظيم شوارع الملك عبدالعزيز
سبق

بدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع ملكية 68 عقاراً في مدينة عنك بمحافظة القطيف؛ لصالح تنظيم مسار شارع عرض (30م) والممتد من شارع الملك عبدالعزيز حتى التقائه بشارع عبدالرحمن بن عوف شرقاً بمدينة عنك، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على بدء الإجراءات.

وأعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية لموافقته على بدء إجراءات نزع ملكية 68 عقاراً في مدينة عنك بمحافظة القطيف، منوهاً بالدعم الذي تتلقاه أمانة المنطقة الشرقية من قبله في مختلف المشاريع التنموية والبرامج الخدمية.

من جهته، أضاف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية، وتخل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة.

ودعا "الحسيني" المواطنين أصحاب العقارات التي تقع على هذه الشوارع إحضار الوثائق المطلوبة وهي: (صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة "إن وُجِدت" مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وُجِدت، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة "إن وُجِد" مع الأصل).

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
03:36 PM

القطيف.. نزع ملكية 68 عقاراً في "عنك" لتنظيم شوارع الملك عبدالعزيز

لتأهيلها وتطويرها ليتناسب مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القطيف
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بدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع ملكية 68 عقاراً في مدينة عنك بمحافظة القطيف؛ لصالح تنظيم مسار شارع عرض (30م) والممتد من شارع الملك عبدالعزيز حتى التقائه بشارع عبدالرحمن بن عوف شرقاً بمدينة عنك، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على بدء الإجراءات.

وأعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية لموافقته على بدء إجراءات نزع ملكية 68 عقاراً في مدينة عنك بمحافظة القطيف، منوهاً بالدعم الذي تتلقاه أمانة المنطقة الشرقية من قبله في مختلف المشاريع التنموية والبرامج الخدمية.

من جهته، أضاف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية، وتخل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة.

ودعا "الحسيني" المواطنين أصحاب العقارات التي تقع على هذه الشوارع إحضار الوثائق المطلوبة وهي: (صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة "إن وُجِدت" مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وُجِدت، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة "إن وُجِد" مع الأصل).

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