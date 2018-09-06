النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

بالعطور والهدايا.. وكالة المسجد النبوي تودع الحجاج بمطار "محمد بن عبدالعزيز"

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام وفخر لنا" في عامها السادس

تصوير -عمار الأحمدي: ضمن حرص واهتمام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بضيوف الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الزيارة بتوديع حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي المغادرين لبلدانهم بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج بحمد من الله ومنته.

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة حسن مكي أنه تم وضع موقع بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتوديع ضيوف الرحمن بتطيبهم وتوزيع الهدايا عليهم.

وأكد "مكي" أن ذلك يأتي انطلاقًا من حملة الوكالة ( خدمة الحاج والزائر وسام وفخر لنا) في عامها السادس، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يعيدهم إلى بلدانهم بالسلامة والصحة والعافية، وأن يوفق ولاة الأمر - حفظهم الله - لخدمة الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالعطور والهدايا.. وكالة المسجد النبوي تودع الحجاج بمطار "محمد بن عبدالعزيز"
سبق

تصوير -عمار الأحمدي: ضمن حرص واهتمام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بضيوف الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الزيارة بتوديع حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي المغادرين لبلدانهم بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج بحمد من الله ومنته.

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة حسن مكي أنه تم وضع موقع بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتوديع ضيوف الرحمن بتطيبهم وتوزيع الهدايا عليهم.

وأكد "مكي" أن ذلك يأتي انطلاقًا من حملة الوكالة ( خدمة الحاج والزائر وسام وفخر لنا) في عامها السادس، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يعيدهم إلى بلدانهم بالسلامة والصحة والعافية، وأن يوفق ولاة الأمر - حفظهم الله - لخدمة الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
08:49 PM

بالعطور والهدايا.. وكالة المسجد النبوي تودع الحجاج بمطار "محمد بن عبدالعزيز"

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام وفخر لنا" في عامها السادس

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
1
1,225

تصوير -عمار الأحمدي: ضمن حرص واهتمام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بضيوف الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الزيارة بتوديع حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي المغادرين لبلدانهم بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج بحمد من الله ومنته.

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة حسن مكي أنه تم وضع موقع بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتوديع ضيوف الرحمن بتطيبهم وتوزيع الهدايا عليهم.

وأكد "مكي" أن ذلك يأتي انطلاقًا من حملة الوكالة ( خدمة الحاج والزائر وسام وفخر لنا) في عامها السادس، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يعيدهم إلى بلدانهم بالسلامة والصحة والعافية، وأن يوفق ولاة الأمر - حفظهم الله - لخدمة الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,121
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,068
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,912
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,158

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة