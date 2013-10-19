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بلدية "العيص" تصدر بيانًا توضيحيًّا بخصوص حريق في مرمى نفايات البلدية

أعربت عن أسفها لبعض الأعمال التخريبية التي تؤثر على الصحة العامة

أصدرت بلدية محافظة العيص بيانًا توضيحيًّا بخصوص ما تم رصده في تمام الساعة العاشرة مساء من نشوب حريق في مرمى نفايات البلدية.

وأوضحت البلدية أنه باشرت بمعدات وآليات البلدية والدفاع المدني الحريق الواقع في مرمى النفايات، واستمرت الفرق في إخماد الحريق حتى الساعة الرابعة فجرًا، مؤكدة أن المرمى العام للبلدية محصن ببوابات دخول وخروج لعمال وسيارات النظافة، وتتم معالجة النفايات بالطمر.

وأضافت أنها تأسف لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على الصحة العامة والتلوث البيئي، وما زالت التحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية المختصة لمعرفة ملابسات الحريق.

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بلدية "العيص" تصدر بيانًا توضيحيًّا بخصوص حريق في مرمى نفايات البلدية
سبق

أصدرت بلدية محافظة العيص بيانًا توضيحيًّا بخصوص ما تم رصده في تمام الساعة العاشرة مساء من نشوب حريق في مرمى نفايات البلدية.

وأوضحت البلدية أنه باشرت بمعدات وآليات البلدية والدفاع المدني الحريق الواقع في مرمى النفايات، واستمرت الفرق في إخماد الحريق حتى الساعة الرابعة فجرًا، مؤكدة أن المرمى العام للبلدية محصن ببوابات دخول وخروج لعمال وسيارات النظافة، وتتم معالجة النفايات بالطمر.

وأضافت أنها تأسف لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على الصحة العامة والتلوث البيئي، وما زالت التحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية المختصة لمعرفة ملابسات الحريق.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
05:42 PM

بلدية "العيص" تصدر بيانًا توضيحيًّا بخصوص حريق في مرمى نفايات البلدية

أعربت عن أسفها لبعض الأعمال التخريبية التي تؤثر على الصحة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أصدرت بلدية محافظة العيص بيانًا توضيحيًّا بخصوص ما تم رصده في تمام الساعة العاشرة مساء من نشوب حريق في مرمى نفايات البلدية.

وأوضحت البلدية أنه باشرت بمعدات وآليات البلدية والدفاع المدني الحريق الواقع في مرمى النفايات، واستمرت الفرق في إخماد الحريق حتى الساعة الرابعة فجرًا، مؤكدة أن المرمى العام للبلدية محصن ببوابات دخول وخروج لعمال وسيارات النظافة، وتتم معالجة النفايات بالطمر.

وأضافت أنها تأسف لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على الصحة العامة والتلوث البيئي، وما زالت التحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية المختصة لمعرفة ملابسات الحريق.

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