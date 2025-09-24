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الطائف.. انطلاق دورة تدريبية للتأهيل السمعي لزارعي القوقعة

تستمر لمدة ثلاث أيام ضمن مشروع تطوير التربية الخاصة

انطلقت اليوم الثلاثاء دورة تدريبية بمركز التدريب الرئيس بالطائف - القسم النسائي - بعنوان “التدريب على التأهيل السمعي لزارعي القوقعة”، والتي تقام ضمن البرامج الموضوعة في مشروع تطوير التربية الخاصة، وستستمر لمدة ثلاث أيام.

يشار إلى أن الدورة، والتي هي من إعداد المدربة "نُهى علي الصواط"، تقوم على عشرة محاور، من أبرزها: المرشحون لزراعة القوقعة، وأساسيات جلسات تأهيل الإصغاء السمعي واللغة، والعمل مع الأهالي في التأهيل السمعي.

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الطائف.. انطلاق دورة تدريبية للتأهيل السمعي لزارعي القوقعة
سبق

انطلقت اليوم الثلاثاء دورة تدريبية بمركز التدريب الرئيس بالطائف - القسم النسائي - بعنوان “التدريب على التأهيل السمعي لزارعي القوقعة”، والتي تقام ضمن البرامج الموضوعة في مشروع تطوير التربية الخاصة، وستستمر لمدة ثلاث أيام.

يشار إلى أن الدورة، والتي هي من إعداد المدربة "نُهى علي الصواط"، تقوم على عشرة محاور، من أبرزها: المرشحون لزراعة القوقعة، وأساسيات جلسات تأهيل الإصغاء السمعي واللغة، والعمل مع الأهالي في التأهيل السمعي.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
10:14 PM

الطائف.. انطلاق دورة تدريبية للتأهيل السمعي لزارعي القوقعة

تستمر لمدة ثلاث أيام ضمن مشروع تطوير التربية الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انطلقت اليوم الثلاثاء دورة تدريبية بمركز التدريب الرئيس بالطائف - القسم النسائي - بعنوان “التدريب على التأهيل السمعي لزارعي القوقعة”، والتي تقام ضمن البرامج الموضوعة في مشروع تطوير التربية الخاصة، وستستمر لمدة ثلاث أيام.

يشار إلى أن الدورة، والتي هي من إعداد المدربة "نُهى علي الصواط"، تقوم على عشرة محاور، من أبرزها: المرشحون لزراعة القوقعة، وأساسيات جلسات تأهيل الإصغاء السمعي واللغة، والعمل مع الأهالي في التأهيل السمعي.

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