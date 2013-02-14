خلال 5 سنوات.. انخفاض طلاب التعليم المستمر بالأحساء 50%

"الهاجري": نتيجة لجهود وزارة التعليم في توفير خدمة التعليم النظامي لكبار السن

أظهرت إحصائية أصدرتها إدارة التعليم المستمر التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، تراجع أعداد طلاب التعليم المستمر بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشاد مدير الإدارة العامة للتعليم بالأحساء حمد بن محمد العيسى، بالاهتمام الكبير والدعم المضطرد من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- ممثلة في وزارة التعليم للتعليم المستمر؛ حرصًا منها على توفير فرص التعليم النظامي للمتعلمين الكبار؛ بهدف تطوير مهاراتهم القرائية والرقمية والمهنية وغيرها.

وأوضح "العيسى" أن عمل وزارة التعليم وبتوجيه ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، جاء منذ وقت مبكر عبر منهجية واضحة لمكافحة الأمية الهجائية والحسابية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وساهمت تلك الخطط في الحد من الأمية وخفض نسبتها وصولًا للقضاء عليها بإذن الله في عام 1445هـ.

بدوره أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم الأحساء الدكتور جبر الهاجري، أن أعداد الطلاب انخفض أكثر من 50% بين العامين 1439هـ و1443هـ؛ حيث بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية عام 14439هـ 308 طلاب؛ فيما انخفض عددهم 1443هـ إلى 152 طالبًا. فيما كان عدد طلاب المرحلة المتوسطة 1205 طلاب، انخفض إلى 578 طالبًا، وبلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية 2018 طالبًا، لينخفض العدد إلى 1488 طالبًا.

وعزا "الهاجري" تراجع أعداد الطلاب إلى جهود وزارة التعليم مشكورة وما وفرته وتوفره من إمكانات ودعم لتقديم خدمة التعليم النظامي لكبار السن بشكل مجاني لمن لم يحظوا بفرصة مواصلة تعليمهم وتقديم مكافأة مالية قدرها ألف ريال لمن أنهى المرحلة الابتدائية مع إتاحة الفرص لمواصلة التعليم لجميع المراحل.

وأضاف أنه تبعًا لانخفاض أعداد الطلاب؛ فقد تم تقليص عدد مدارس التعليم المستمر بمراحله الثلاث وفقًا للاحتياج، وفي ذات السياق استعرض البرامج والمشاريع الوزارية ومنها برنامج "مجتمع بلا أمية" الذي انخفض من ثلاثة برامج إلى برنامجين عام 1439هـ الذي يهدف للوصول لأماكن الأميين.

وفيما يتعلق ببرامج الحي المتعلم، أشار إلى أن تعليم الأحساء افتتح 4 مراكز على مستوى المحافظة قبل 5 سنوات، لتنخفض هذا العام إلى مركزين؛ مبينًا أن برنامج الحي المتعلم هو برنامج تعليمي تدريبي يهتم بتنمية الأفراد عن طريق تعليمهم وتدريبهم على مهارات مهنية حياتية ترفع من مستواهم ثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا؛ ويعد البرنامج أنموذجًا للتنمية المستدامة والطريق إلى التعلم مدى الحياة.

وأكد حرص واهتمام مدير الإدارة للتعليم بالأحساء حمد بن محمد العيسى، باستمرار تقديم خدمات التعليم المستمر من خلال نشر مراكز التعليم المستمر في كافة مدن وقرى وهجر المحافظة وتوزيعها الجغرافي؛ الأمر الذي يسمح بسهولة الوصول إليها من قِبَل الدارسين.