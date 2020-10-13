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نجران.. إنهاء معاناة مريضة من صعوبة بالتنفس عانت منها عدة سنوات

أجريت لها عملية ترميم ثقب للحاجز الأذيني بواسطة القسطرة

تمكن -بفضل الله- فريق طبي بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران، بالتعاون مع فريق من مستشفى الحرس الوطني في جدة، من إنهاء معاناة مريضة من صعوبة في التنفس وإنهاك استمر معها عدة سنوات.

وأبانت "صحة نجران"، أنه أجريت عملية ترميم ثقب للحاجز الأذيني للمريضة بواسطة القسطرة القلبية، دون الحاجة لجراحة قلب مفتوح تكللت ولله الحمد بالنجاح؛ لافتةً إلى أن المريضة تحظى بالرعاية الصحية اللازمة وتتمتع حاليًّا بصحة جيدة.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران.. إنهاء معاناة مريضة من صعوبة بالتنفس عانت منها عدة سنوات
سبق

تمكن -بفضل الله- فريق طبي بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران، بالتعاون مع فريق من مستشفى الحرس الوطني في جدة، من إنهاء معاناة مريضة من صعوبة في التنفس وإنهاك استمر معها عدة سنوات.

وأبانت "صحة نجران"، أنه أجريت عملية ترميم ثقب للحاجز الأذيني للمريضة بواسطة القسطرة القلبية، دون الحاجة لجراحة قلب مفتوح تكللت ولله الحمد بالنجاح؛ لافتةً إلى أن المريضة تحظى بالرعاية الصحية اللازمة وتتمتع حاليًّا بصحة جيدة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:03 AM

نجران.. إنهاء معاناة مريضة من صعوبة بالتنفس عانت منها عدة سنوات

أجريت لها عملية ترميم ثقب للحاجز الأذيني بواسطة القسطرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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تمكن -بفضل الله- فريق طبي بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران، بالتعاون مع فريق من مستشفى الحرس الوطني في جدة، من إنهاء معاناة مريضة من صعوبة في التنفس وإنهاك استمر معها عدة سنوات.

وأبانت "صحة نجران"، أنه أجريت عملية ترميم ثقب للحاجز الأذيني للمريضة بواسطة القسطرة القلبية، دون الحاجة لجراحة قلب مفتوح تكللت ولله الحمد بالنجاح؛ لافتةً إلى أن المريضة تحظى بالرعاية الصحية اللازمة وتتمتع حاليًّا بصحة جيدة.

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